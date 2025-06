La coppia Ceccherini – Consani alla guida dei Lions Amaranto

Home

30 Giugno 2025

La prima squadra della LundaX Lions Amaranto sarà guidata, nella stagione 2025/’26, dalla coppia di allenatori composta da Michele Ceccherini e Francesco Consani. Resta nell’organigramma Giacomo Bernini, che ha condotto la formazione livornese, nelle ultime due stagioni, a due salvezze conquistate con un certo anticipo: a ‘Mamo’ è stato affidato l’incarico di direttore tecnico della prima squadra e delle rappresentative giovanili under 18 e under 16 del Granducato, la franchigia che vedrà coinvolti i giocatori della stessa LundaX Lions Amaranto del Bellaria Rugby Pontedera.

“Cercheremo – le parole dello stesso Bernini – di crescere e ottenere il massimo possibile. Tale progetto accomuna la formazione senior e le due compagini sinergiche under 18 e under 16”.

Bernini sarà l’allenatore del Granducato under 18 ‘in quota’ LundaX Lions Amaranto. La rosa della prima squadra livornese affidata a Consani e Ceccherini è pressochè immutata rispetto all’ultima stagione.

A giorni dovrebbero essere annunciati anche rientri di giovani atleti che, per motivi personali, avevano appeso momentaneamente le scarpette al chiodo e ora sono pronti a tornare dentro la mischia.

Ovviamente entrano in modo definitivo nel giro della prima squadra anche i numerosi atleti classe 2006 che nella scorsa stagione si sono brillantemente divisi tra senior e under 18. Una rosa dall’età media piuttosto bassa, che inizierà il campionato di B 2025/’26 (prima giornata il 19 ottobre) a fari spenti. Le 50 squadre al via della cadetteria saranno divise in cinque gironi territoriali composto ciascuno da dieci formazioni. T

utto lascia supporre che la LundaX Lions Amaranto – al pari delle altre tre compagini toscane di categoria, il CUS Siena e le realtà cadette dei Cavalieri Prato/Sesto e dell’UR Firenze – sia confermata nel raggruppamento del centro.

Le novità nello staff tecnico amaranto sono state annunciate a tutta la grande famiglia Lions in occasione della festa di fine anno svoltasi nella serata di questo caldo sabato di fine giugno nel proprio splendido quartier generale dell’‘Emo Priami’ di via Marx, a Stagno.

Con la riuscita iniziativa, che ha coinvolto i numerosissimi tesserati di tutte le rappresentative e relativi accompagnatori, si è ufficialmente chiusa la stagione 2024/’25 e si è aperta la nuova annata.

Siamo soddisfatti – le parole del presidente Mauro Fraddanni – dei risultati ottenuti da tutte le nostre compagini”. Gran cerimoniere della festa è risultato Emanuele Bertolini, consigliere, allenatore under 16 e, insieme allo stesso Fraddanni, socio fondatore del club.

“Ho da poco compiuto 52 anni – ha detto aprendo la serata – e ho speso metà della mia vita al servizio di questo sodalizio, che ha mosso i primissimi passi nel 1999. Le nostre soddisfazioni nascondo nel vedere bambini che iniziano da noi l’attività crescere e poi cogliere importanti mete, a livello sportivo e non solo a livello sportivo”.

Nel corso della kermesse, sul palco allestito vicino al campo centrale del ‘Priami’ sono state chiamate tutte le undici rappresentative amaranto. Applausi e foto, in successione, per i giocatori delle Prime Mete, dell’under 6, under 8, under 10, under 12, under 14, under 16, under 18, Primo XV, Old (i RinoCerotti) e touch. La serata dell’orgoglio Lions è proseguita con un momento conviviale.

Gli oltre 500 tesserati del sodalizio vivono la maglia amaranto come una seconda pelle: chi ha vissuto questa serata lo ha potuto constatare, per l’ennesima volta….

