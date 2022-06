Home

9 Giugno 2022

La Corale Mascagni e l’Operetta un concerto alla Bottega del Caffè

Livorno 9 giugno 2022

La Corale Mascagni e l’Operetta

Venerdì 10 giugno alle 21 la Corale Mascagni eseguirà un concerto di brani da Operette famose, avvalendosi della presentazione dell’ormai famosissimo Franco Bocci, organizzatore e presentatore di numerosi appuntamenti canori cittadini e non solo.

La Corale Mascagni invita la cittadinanza in un suggestivo ambiente, ben conosciuto dalla città : La Bottega del Caffè sul Viale Caprera 35, sua nuova sede sociale. L’operetta ha rappresentato per più di ottant’anni la forma di spettacolo leggero più in voga dalla seconda metà dell’ottocento alla prima metà del novecento, con successi mondiali che ancora trovano spazio nei teatri odierni. Non assolutamente secondaria ad impegno rispetto all’Opera Lirica, si avvaleva di argomenti divertenti e scollacciati, di grandi balli, interventi di prosa e sfarzose scenografie. Questo mondo di paillettes e lustrini definita “La Bella Epoque”, voluta e sostenuta dalla ricca borghesia dell’epoca, rivivrà venerdì sera tramite le voci del Soprano Francesca Scarfi, del Tenore Roberto Bucchioni, del Basso Paolo Morelli e della Corale “Pietro Mascagni”. A dirigere la parte musicale sarà la Professoressa Patrizia Freschi ed alla tastiera siederà il Maestro Giorgio Maroni. Franco Bocci, con la sua spiccata verve farà da guida tra le godibili pagine musicali tratte dal Paese dei Campanelli, da Cin Ci La, da Acqua Cheta, dal Si dl nostro concittadino Pietro Mascagni, da La Principessa della Ciarda e dalla regina delle Operette . La Vedova Allegra.

L’appuntamento è quindi per Venerdì 10 giugno alle 21, presso la Bottega del Caffè in Viale Caprera 35, con ingresso libero. Non mancate!

