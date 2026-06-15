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La Correre a Castellina è di Bevilacqua

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15 Giugno 2026

La Correre a Castellina è di Bevilacqua

Livorno 15 giugno 2026 La Correre a Castellia è di Bevilacqua

La Correre a Castellina non si smentisce mai. Organizzazione attenta, tanta gente ai bordi della strada, un percorso cittadino con partenza e arrivo al Parco Comunale che attrae sempre tanti partecipanti per affrontare i suoi 9,8 km. Anche la 22esima edizione non è sfuggita alla regola, con grande spettacolo e un’atmosfera ricca di entusiasmo sul far della sera.

Vittoria finale per Mattia Bevilacqua, riuscito nell’impresa di fare doppietta con l’altra gara primaverile dell’Asd Livorno Marathon, la Cronoscalata del Castellaccio. Il portacolori dell’Uisp Comitato territoriale Terre Etrusco-Labroniche ha conquistato il successo in 33’19”, con due soli avversari capaci di tenere il distacco sotto il minuto: Giacomo Molinaro (GP Parco Alpi Apuane) giunto a 21” e Andrea Gesi, anche lui targato GP Parco Alpi Apuane, a 32”. La società toscana ha quasi monopolizzato la corsa con 5 atleti ai primi 6 posti, ma è mancata proprio la vittoria. Quarta piazza per Mimmo Marino a 1’29”, quinta per Alessandro Giordani a 1’32”, sesta per Leonardo Mugnai a 2’07”.

In campo femminile firma un bis d’autore Merylin Mazzotta (Sempredicorsa) che in 38’30” ha dominato la competizione, con Laura Pardini (Atl.Costa Etrusca) a 2’43” e Lorena Meroni (GP Parco Alpi Apuane) a 3’24”.

La gara, facente parte del Criterium Podistico Toscano, si è svolta sotto l’egida dell’Uisp e con il Patrocinio del Comune di Castellina Marittima. L’organizzazione è stata curata in condominio dall’ASD Livorno Marathon e dalla Polisportiva Castellina Marittima, che a fine serata ha ospitato tutti presso il ristorante del Parco per la cena di chiusura con annesse premiazioni. Prossima tappa del Criterium già venerdì prossimo a Mura di Lucca con Un Giro di Mura a Tutta, intanto a Livorno fervono già i preparativi per il ritorno della Livorno Half Marathon del prossimo 8 novembre.