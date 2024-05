Home

La Costa degli Etruschi Epic Race torna ad illuminare la Toscana

3 Maggio 2024

A Marina di Bibbona è tutto pronto per lo sparo d’inizio della Epic Race Costa degli Etruschi: lungo i 70 chilometri del circuito fatto di pittoresche e affascinanti strade tipiche di questo angolo di paradiso si sfideranno, a colpi di pedalate, i numerosi riders, atleti e big iscritti alla gara.

I percorsi saranno spettacolari e con qualche piccola modifica rispetto a quelli dello scorso anno. Poco distante dal punto di partenza sorge il Park Hotel Marinetta, un resort ideale per chi desidera organizzare una vacanza in bicicletta alla scoperta della meravigliosa Costa degli Etruschi: oltre a diverse tipologie di camere, alla spiaggia privata, alla Spa, in questo hotel sarà possibile usufruire del deposito bici, della zona lavaggio, delle mappe e del kit di pronto soccorso per la bicicletta.

La Costa degli Etruschi è un luogo di una bellezza disarmante, situata lungo la costa tirrenica tra lo splendido mare bandiera blu e le verdi colline della Toscana, questa regione offre un incredibile esperienza di viaggio che fonde l’antico fascino etrusco con la vivace cultura contemporanea, consentendo ai visitatori di immergersi nella storia, nell’arte e nella bellezza naturale. Lungo la costa sorge una piccola località balneare caratterizzata da spiagge e pinete da sogno, Marina di Bibbona, il luogo ideale per chi desidera partire alla scoperta della Costa degli Etruschi a piedi, in macchina, a cavallo o in bicicletta.

Domenica 12 maggio questa cittadina sarà il fulcro della 25° edizione della Costa degli Etruschi Epic Race, la prestigiosa ed importantissima gara di Mountain Bike che si svolge lungo le incantevoli e suggestive strade che solcano la costa tirrenica. Saranno davvero divertenti e spettacolari i percorsi di quest’anno, senza grandi stravolgimenti rispetto a quelli dell’edizione 2023 ma con piccoli miglioramenti che renderanno la gara ancora più avvincente ed entusiasmante.

La prima novità è il punto di partenza e di arrivo, sempre a Marina di Bibbona, ma spostata di un centinaio di metri in modo da avere spazi ancora più ampi e fruibili da concorrenti e spettatori. Al via saranno presenti tantissimi big tra i quali spiccano i nomi del Campione del Mondo Marathon Andreas Seewald, molti team con i loro migliori atleti come Scott Racing Team, Soudal Leecougan Racing Team, Ktm Brenta Brakes, RDR Italia Leynicese Racing Team, Olympia Factory Team, Ktm Protek Elettrosystem, Cicli Taddei e tantissimi altri.

Come di consueto i percorsi saranno due: il Marathon UCI e il Classic, in entrambi i casi si pedalerà nel magnifico Bosco della Magona, un paradiso terrestre per bikers e spettatori. L’itinerario Marathon sarà lungo 73km con un dislivello totale di poco superiore ai 2000 metri. In questa 25ª edizione è stata modificata la parte centrale del percorso: non si percorrerà più il gpm di Poggio al Pruno, al suo posto sono stati aggiunti 3 single track, di cui due inediti, denominati Botro al Ciliegio e percorso n.19, anche il percorso n.13 può essere considerato nuovo in quanto vi è stato transitato solo una volta quando la Epic Race partiva ancora da Cecina.

Il percorso Classic, avrà come costante il Bosco della Magona, ma dopo aver superato il tratto di Poggio al Pruno, sarà completamente nuovo: si snoderà esattamente tra le stesse strade del Marathon, con i 3 nuovi sentieri prima menzionati fino a Casetta di Campo di Sasso, per poi rientrare a Marina di Bibbona. Gli atleti che percorreranno l’itinerario Classic saranno chiamati a sfidarsi su un percorso di 56km per un totale di 1300 metri di dislivello.

Che si gareggi lungo il sentiero Marathon o il Classic, i partecipanti compiranno un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la bellezza della Costa degli Etruschi: sfrecceranno tra borghi antichi, paesaggi mozzafiato a picco sul mare e siti archeologici millenari, i ciclisti e gli spettatori avranno la rara opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera unica di questa regione ricca di fascino e tradizione.

Dai tratti costieri alle strade tortuose che si inerpicano sulle colline, ogni chilometro del percorso offrirà una nuova sfida da affrontare con tecnica, coraggio ed adrenalina e un nuovo panorama da ammirare. L’Epic Race Costa degli Etruschi è da anni un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, sia professionisti che amatori, nonché un’occasione imperdibile per chiunque desideri immergersi in questo straordinario universo.

Per assistere alla gara, per non perdere l’adrenalina della partenza e la suspance dell’arrivo è ideale soggiornare al Park Hotel Marinetta, un resort di lusso immerso in un parco di 3 ettari, situato direttamente sul mare e a pochi passi dalla partenza della gara. Il Park Hotel Marinetta è il luogo ideale per organizzare una vacanza all’insegna del relax e del mare, ma anche per godere di giorni all’aria aperta scoprendo i territori più nascosti di questa magica regione noleggiando biciclette direttamente dall’albergo. In occasione della Epic Race hanno ideato un pacchetto speciale per coccolare tutti i bikers.

Il Pacchetto “Epic Race” include:

depositi bici con accesso limitato, kit di pronto soccorso bicicletta per piccole riparazioni, zona lavaggio e mappa di tutti i percorsi cicloturistici della nostra costa e delle nostre colline. Pernottamento in camera, accompagnatore Cicloturistico dedicato su richiesta, Pocket lunch Healthy per tutte le escursioni singole prenotate.

La SPA Marinetta Wellness, per il relax dopo la corsa spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini con accesso diretto dal nostro parco di 3 ettari, piscina Funny all’aperto con acqua riscaldata a 28°, palestra attrezzata Technogym, piscina Relax per i soli adulti, colazione a buffet nel nostro ristorante Anfora di Baratti, i nostri ristoranti Ombra della Sera e Terrazza Gerani per una esperienza gourmet, il nostro ristorante Granace – Grano & Brace, per una esperienza tipica Toscana, il nostro Café del Mare, direttamente sulla spiaggia.

Animazione serale per adulti e bambini, Mini Club, Esperienza Top Cyclist di gruppo tutti i sabati con accompagnatore cicloturistico solo per ciclisti con bici da corsa e con esperienza. Nolo bici escluso. La possibilità di prenotare un Healthy Custom Menu servito con tariffa agevolata, Box per piccole riparazioni.

Prezzo in camera doppia a partire da Euro 179,00 per 1 notte con prima colazione per 2 persone

Valido dall’11 al 12 maggio 2024

Il Park Hotel Marinetta si affaccia sul mare toscano di Marina di Bibbona nella splendida Costa degli Etruschi, un susseguirsi di spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali.

Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal verde in cui gli ospiti potranno soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Il punto di partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo, provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci.

A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia privata e attrezzata con lettini e ombrelloni con annesso bar: un gioiello incastonato nel verde della macchia mediterranea, premiato con la Bandiera Blu della Comunità Europea. Il relax continua all’interno della nuova Spa Marinetta Wellness, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte all’hotel, una delle quali è pensata per i più piccoli che potranno divertirsi anche nell’area giochi e nel miniclub.

L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non può che includere anche un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell’hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km0, cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. Completano l’offerta un cafè e un cocktail bar che ogni sera organizza eventi musicali per un soggiorno piacevole, rilassante, ma anche indimenticabile.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo Verde e Hotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

