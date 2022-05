“La crisi sociale nelle città-porto durante la crisi globale”, un seminario al Cisternino di Città

Home

10 Maggio 2022

Seminario al Cisternino di Città. La crisi sociale nelle città-porto durante la crisi globale

Livorno, 10 maggio 2022 – Giovedì 12 maggio alle 15 al Cisternino di Città (largo Cisternino 13) si terrà il seminario dal titolo: “La crisi sociale nelle città-porto durante la crisi globale”. L’evento fa parte del ciclo dei seminari promossi da RETE – Associazione internazionale per la collaborazione fra porti e città – organizzati dal Comune di Livorno e dall’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR-IRISS) dal titolo “Leggere la complessità Porto-Città. Le sfide delle città di porto dopo la pandemia in una prospettiva multiscalare“.

La situazione sociale nei porti si caratterizza oggi per un livello di tensione molto alta, dovuta a diversi fattori fra cui, da un lato gli effetti socio-economici prodotti dal Covid 19 e dal conflitto Russo Ucraino sulle città-porto e sui territori, dall’altro le dinamiche globali concernenti il trasporto marittimo (gigantismo navale, oligopolio e integrazione verticale del terminalismo portuale) che hanno modificato l’organizzazione del lavoro e generato incertezza.

Tali preoccupazioni si sono sommate, in alcuni contesti, ad altri fattori, estranei alle questioni più propriamente portuali, ma che hanno trovato uno spazio privilegiato di espressione nei porti, come nel caso delle rivendicazioni dei movimenti no-vax.

I porti sono per loro natura fattori strategici e trainanti per l’economia del Paese, tuttavia durante la crisi pandemica hanno mostrato alcune vulnerabilità di interesse sociale spesso non immediatamente decifrabili. Laddove aumenta la consapevolezza che il blocco dei porti possa divenire un palcoscenico per rivendicazioni generali, non può diminuire la comprensione del loro valore in termini di bene pubblico nazionale.

“Partendo da queste premesse – ha dicharato l’assessora al Porto e Integrazione Porto-Città Barbara Bonciani – il seminario si propone di affrontare il tema della “questione sociale” e del lavoro nei porti e nelle città-porto all’interno di un quadro conoscitivo il più possibile completo che, partendo dalla situazione attuale del lavoro negli scali evidenzi, da un lato il ruolo dei porti in termini di tenuta sociale delle città e dei territori in cui sono collocati, dall’altro gli effetti generati dalle dinamiche globali in atto sul tessuto economico e sociale degli stessi, con la volontà di definire nuovi scenari e processi in grado di rilanciare la “questione sociale” e del lavoro, cogliendo anche le opportunità offerte dal PNRR”.

Barbara Bonciani è assessora del Comune di Livorno con le seguenti deleghe: Porto, Integrazione Porto Città, Cooperazione e Pace, Innovazione Università e Relazioni Internazionali

Email: b.bonciani@comune.livorno.it

Telefono: 0586 – 820117

Il programma del seminario è così articolato:

Moderano:

Barbara Bonciani – Assessora al Porto e all’integrazione Porto-Città, membro del Comitato Scientifico e della Giunta di governo RETE.

Massimo Clemente – Direttore scientifico di Rete, Direttore dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Intervengono:

Andrea Appettecchia, Responsabile Osservatorio Logistica e Trasporto merci Isfort – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per Trasporti

Paolo Dario, già Prorettore Terza Missione Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Direttore artes 4.0

Monica Bellandi Manager portuale

Luciano Guerrieri, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Francesco Mariani, Presidente Agenzia per il lavoro portuale Trieste, Amministratore Ship Mag

Leonardo Piccini, Ricercatore Irpet – Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana

Il seminario potrà essere seguito anche in streaming sul canale YouTube del Comune di Livorno

Per informazioni: secretaria@retedigital.com

