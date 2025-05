Home

Sport

Podismo

La Cronoscalata del Castellaccio incorona Passuello

Podismo

18 Maggio 2025

La Cronoscalata del Castellaccio incorona Passuello

Livorno 18 maggio 2025 La Cronoscalata del Castellaccio incorona Passuello

Domenico Passuello va a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della cronoscalata del Castellaccio, la classica toscana a cronometro giunta alla sua 33esima edizione. Al portacolori della Sempredicorsa Asd portano evidentemente bene le prove di antipasto della Livorno Half Marathon, visto che lo scorso anno si era aggiudicato l’edizione del ventennale della Correre a Castellina. Bellissima la sua prova sui duri 4,4 km dell’evento valido per il Criterium Podistico Toscano, distanza breve ma che si è fatta sentire nelle gambe dei partecipanti viste le pendenze.

Passuello ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 17’28” precedendo di 19” Giacomo Molinaro (GP Parco Alpi Apuane) secondo come lo scorso anno. Terza piazza per Federico Meini (Atl.Amaranto) a 1’10”. Fuori dal podio David Galatolo, anche lui Atl.Amaranto a 1’42” e Stefano Meoli (La Galla) a 1’51”.

Fra le donne continua il momento magico di Mihaela Robu, la rumena della Silvano Fedi Pistoia che dopo aver vinto a suon di record la Mezza del Mugello finendo addirittura seconda assoluta, a Livorno ha dominato la prova in 19’53” riuscendo ad agguantare anche la nona piazza assoluta, precedendo di 1’03” Merylin Mazzotta (Sempredicorsa Asd) che sale di un gradino il podio rispetto allo scorso anno, tterza Nina Gulino (Atl.Castello) a 1’31”.

Pur in una domenica straricca di eventi podistici in Toscana, sono stati ben 136 gli atleti che hanno portato a termine questo particolare tipo di competizione, poco usuale nel panorama atletico. Per l’Asd Livornomarathon è stata una bella domenica di sport, dedicata alla memoria di Luciano Martelli e allestita in collaborazione con la Sempre di Corsa Livorno e il Centro Sociale Anziani “Fabrizio Gioli”. Grazie a tutti i volontari che hanno prestato la loro opera, prossima prova la Correre a Castellina del 14 giugno.

La Cronoscalata del Castellaccio incorona Passuello