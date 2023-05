Home

Sport

Podismo

La Cronoscalata del Castellaccio incorona Passuello e Ilaria Bianchi

Podismo

22 Maggio 2023

La Cronoscalata del Castellaccio incorona Passuello e Ilaria Bianchi

Livorno 22 maggio 2023 – La Cronoscalata del Castellaccio incorona Passuello e Ilaria Bianchi

E’ Domenico Passuello il re della Cronoscalata del Castellaccio, che a Livorno ha vissuto la sua edizione numero 32.

La corsa di Montenero Basso, portata dagli organizzatori proprio nelle ultime ore a 5,1 km, ha visto emergere il portacolori del Gs Lucchese che ha fermato i cronometri sul tempo di 17’57”, facendo meglio di appena 4” rispetto a Filippo Sodimi (Virtus Lucca), mentre terzo ha chiuso in classifica Andrea Gesi (Sempredicorsa), personaggio storico del podismo toscano, a 26”.

Fra le donne spunta un’altra atleta molto conosciuta a livello locale e non solo, Ilaria Bianchi (La Galla Parco San Rossore) che in 22’36” ha prevalso per 7” su Giada Brizzi (Atl.Alta Toscana) e per 8” su Giulia Bennici (Gp Parco Alpi Apuane) che per un solo secondo ha tolto il podio a Claudia Astrella (Atl.Vinci).

In totale sono ben 193 gli atleti classificati, protagonisti di una bellissima mattina a dispetto del clima non semplice di questi giorni di “finta” fine primavera.

Un successo pieno che ha travolto gli stessi organizzatori, validamente supportati nella gestione dell’evento da tante associazioni e volontari, con l’organizzazione curata dall’Asd Livornomarathon in collaborazione con il GP Sempre di Corsa Livorno e il Centro Sociale Anziani Fabrizio Gioli.

La prova, inserita nel Criterium Podistico Toscano e valida per il calendario Uisp, costituiva un importante antipasto alla mezza maratona di Livorno, che tornerà in novembre.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin