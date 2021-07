Home

La Curva Nord Fabio Bettinetti sostiene le scelte di Salvetti

26 Luglio 2021

La Curva Nord Fabio Bettinetti sostiene le scelte di Salvetti

"Meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine!"

Livorno 26 luglio 2021

La Curva Nord Fabino Bettinetti si esprime sulla situazione della Società sportiva Livorno Calcio e sostiene le decisioni del sindaco Luca Salvetti

“Per l’ennesima volta, la situazione che si è venuta a creare intorno alle vicende dell’A.S. Livorno Calcio è davvero paradossale.

Spinelli, che ricordiamo dovrebbe essere come ama ripetere “fuori dai giochi”, continua a manipolare l’opinione dei tifosi a proprio piacimento.

Il Sindaco, legittimamente, dopo i debiti contratti dalla società ha dovuto revocare la concessione ed escutere la fideiussione per avere quanto la società deve al comune, di conseguenza alla città.

Ci sembra ovvio che il Livorno Calcio, fosse anche una situazione normale e non logorata come è da tempo, non può pretendere lo stadio Armando Picchi, tanto più se non ha neppure revocato lo stato di liquidazione e chiarito cosa vuol fare.

Ricordiamo che la società si è negata più volte a potenziali compratori, che ha disertato incontri col sindaco e con i tifosi, ed oggi, per tentare di alzare polvere e nascondere le schifezze perpetrate in questi ultimi anni, riesce nonostante tutto a trovare giornalisti e tifosi che pensano, dicono e scrivono che:

“il Livorno vorrebbe iscriversi ma il Sindaco non concede lo stadio”.

Salvetti, al di là di ogni appartenenza politica, che non rientra in questa valutazione, conosce benissimo la società e Spinelli,

pertanto ha preso la decisione che tutti noi sosteniamo.

Non siamo più disposti a tollerare la nostra amata maglia in ostaggio di una famiglia che, se prima vantava “almeno” di avere i conti in verde, adesso nemmeno più quelli può vantare.

Via Spinelli e chi per lui, costasse anche ripartire dall’eccellenza, tanto, la serie D con questi personaggi, significherebbe l’ennesimo anno di oblio, di buio, di morte della passione e dell’appartenenza.

Al contrario, dalle ceneri siamo sicuri che i livornesi sapranno stringersi attorno alla squadra e rialzare la testa.

Basta teatrini, via Spinelli, nessuna possibilità di mediazione e torneremo con la stessa passione di sempre intorno al nostro Livorno per rinascere.

Meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine!”

