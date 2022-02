Home

La Curva Nord ricorda con due targhe Mario Bianchi e Fabio Bettinetti. La cerimonia domani allo Stadio

19 Febbraio 2022

La Curva Nord ricorda con due targhe Mario Bianchi e Fabio Bettinetti. La cerimonia domani allo Stadio

Livorno 19 febbraio 2022

La Curva Nord “Fabio Bettinetti” invita tutti i tifosi amaranto ad essere presenti domenica mattina alle ore 11:30 allo stadio “Armando Picchi”

Verrà reso omaggio a due grandi tifosi, due figure monumentali per il tifo amaranto che purtroppo non sono più tra noi; Mario Bianchi e Fabio Bettinetti.

Per l’occasione verranno affisse due targhe commemorative distinte, una in Curva Nord e l’altra presso il bar della Tribuna coperta, per ricordare e omaggiare due grandissimi tifosi del Livorno Calcio che avevano fatto dell’amore per la maglia la loro ragione di vita.

La loro assenza, purtroppo, è ogni giorno sempre più pesante ma speriamo che questo nostro piccolo gesto renda il loro ricordo duraturo in tutti noi.

Grazie Mario e grazie Fabio per tutto quello che ci avete insegnato e consegnato!

Ricordiamo e esortiamo a tutti i tifosi amaranto di presentarsi numerosi domenica mattina alle ore 11:30 presso lo stadio “Armando Picchi”.

