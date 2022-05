Home

22 Maggio 2022

Livorno 22 maggio 2022 – La curva pronta a partire per Tivoli, il 29 non mancherà il sostegno al Livorno

I tifosi della curva pronti a partire per Tivoli e supportare l’Unione Sportiva Livorno dopo la pessima prestazione contro il Tau

“Se non ci arrivano le gambe, ci arriva il cuore e l’appartenza”

“Nonostante la rabbia e il pessimo spettacolo offerto sul campo dai nostri giocatori, noi come curva domenica 29 saremo pronti a ripartire per cercare di uscire da questo inferno.

Presenti solo per noi,per la maglia, per la città. Il ritrovo è alle ore 10.30 con mezzi propri al piazzale lato gradinata”. Lo comunica la Curva Nord Fabio Bettinetti

