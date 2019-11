Home

La Darsena Europa è più vicina: pronto il progetto delle nuove dighe. Ok del ministro al finanziamento statale

29 novembre 2019

29 novembre 2019

Il risultato del buon lavoro svolto dal presidente Stefano Corsini

Livorno – Buone notizie sul fronte del porto. Ieri pomeriggio, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, è stato presentato il progetto preliminare delle opere di difesa e dragaggio della Darsena Europa. Si tratta della prima tranche di opere che andranno a trasformare il porto di Livorno.

I lavori, già finanziati per 260 milioni di euro, andranno a ridisegnare le dighe del porto. Più precisamente, si prevede la realizzazione di un nuovo molo di sopraflutto (Diga Nord), la riconfigurazione e il prolungamento della diga del Marzocco (Diga Sud) e la realizzazione della nuova diga della Meloria, con demolizione di quella vecchia. Ci sarà anche un bacino di evoluzione del diametro di 600 metri e un pescaggio minimo a -16 metri.

I prossimi passaggi prevedono adesso la perimetrazione del sito di interesse ambientale dello specchio di mare antistante il porto, il progetto definitivo e almeno un anno di autorizzazioni tra procedurali e ambientali. I lavori dovrebbero iniziare a gennaio 2022.

Il ministro De Micheli ha annunciato il supporto del Governo ai successivi passi della Darsena Europa, che necessita di altri 500 milioni di euro per essere completata. Il ministero delle Infrastrutture dovrebbe andare a contribuire in maniera significativa con una somma vicina ai 200 milioni, mentre manca ancora un privato disposto ad investire i 300 milioni per fare il nuovo terminal per i contenitori. La mancanza del privato in questa fase non costituisce un problema, dato che al momento è fondamentale disegnare le strutture principali del porto e i collegamenti ferroviari alla dorsale europea: a lavori quasi completati non mancheranno sicuramente imprenditori interessati ad investire su quello che il ministro ha definito “il terzo porto italiano”.

Si tratta di un bel risultato, frutto del lavoro concreto svolto in questi anni dal presidente dell’AdSP Stefano Corsini.

Alla presentazione del progetto, oltre al presidente Corsini e al ministro De Micheli sono intervenuti anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il direttore marittimo della Toscana Giuseppe Tarzia, Il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda. Tra il pubblico, oltre alle massime cariche civili e militari, anche il vescovo Giusti che ci ha commentato l’evento con un “Eppur si muove“.