17 Novembre 2024

Livorno 17 novembre 2024 La ex circoscrizione 4 si rifarà il look, sarà ripristinata la facciata

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Mirabelli, ha recentemente approvato un pacchetto di opere e lavori pubblici, a cura del settore “Manutenzione e cura della città” del Comune di Livorno.

Tra le opere approvate c’è l’intervento di ripristino della facciata dell’immobile di proprietà comunale in via Menasci angolo piazza Damiano Chiesa (ex sede della Circoscrizione 4): approvazione progetto esecutivo.

I lavori mirano al recupero della facciata e a migliorare la tenuta alla pioggia delle coperture, mediante la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria: verifica di stabilità ed eventuale consolidamento e reintegro delle cornici in pietra delle finestre, del marcapiano, degli archi dell’aggetto di gronda e del sottogronda in facciata; impermeabilizzazione con guaina e realizzazione di linea vita permanente in copertura; installazione di un canale di gronda e di pluviali in rame per il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche; ripristino e tinteggiatura dell’intonaco di facciata. L’investimento complessivo è di 160mila euro.