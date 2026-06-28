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Cronaca

La Fabi di Livorno apre la stagione dei congressi provinciali

Cronaca

28 Giugno 2026

La Fabi di Livorno apre la stagione dei congressi provinciali

Livorno 28 giugno 2026 La Fabi di Livorno apre la stagione dei congressi provinciali

Nuovo assetto organizzativo per il sindacato di categoria dei bancari per il Sab di Livorno (FABI), che nei giorni scorsi ha ufficializzato il rinnovo delle proprie cariche sindacali . Parte da Livorno il lungo cammino congressuale della Fabi, che nei prossimi mesi attraverserà tutta l’Italia fino ad approdare al Congresso Nazionale di Roma dal 18 al 22 gennaio 2027. Non è solo un percorso organizzativo, ma un momento fondamentale di confronto per tutta l’organizzazione chiamata a misurarsi con trasformazioni profonde del lavoro e della società. In questo momento di cambio per la Fabi di Livorno, assume un significato particolare l’intervento del Segretario Nazionale Amministrativo Franco Casini, da sempre vicino al Sab di Livorno. ‘’Quella di Livorno è una realtà che ho visto nascere, crescere e consolidarsi nel tempo, costruita giorno dopo giorno con serietà, impegno e grande senso di responsabilità. È un percorso lungo, fatto di lavoro concreto, presenza sul territorio e capacità di affrontare anche momenti complessi, che oggi consegna un’organizzazione solida e credibile, di cui, come Fabi, siamo profondamente orgogliosi’’. Il passaggio di consegne è avvenuto in un clima di collaborazione e continuità, con un ringraziamento rivolto ai dirigenti uscenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il mandato. Il prossimo mandato è stato affidato alla nuova Segretaria Coordinatrice Tacconi Maria Stefania e alla Resp.le Amministrativa Bastrei Belinda che insieme alla nuova squadra dirigente hanno espresso la volontà di proseguire il percorso intrapreso in passato, puntando in particolare sulla vicinanza agli iscritti sia attivi che pensionati, sull’importanza della cultura sindacale da portare anche oltre alle mura degli istituti del credito e la presenza costante sulle problematiche locali senza scordarci che ci sono sfide più grandi legate alla digitalizzazione, alle riorganizzazioni aziendali e alla salvaguardia dei diritti dei dipendenti bancari su cui la Fabi non hai mai perso la concentrazione. Un augurio di buon lavoro a tutta la nuova squadra.