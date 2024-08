La Ferrari porta Livorno sul palcoscenico mondiale della Formula 1 con l’opera di Minnone

Home

22 Agosto 2024

L'opera di Denny Minnone piace a mezzo milione di persone su Instagram

Un piccolo grande pezzo di Livorno sarà protagonista al Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1, grazie all’opera di Denny Minnone. Nato e cresciuto a Livorno, Denny è un illustratore e fumettista di talento che lavora dal suo studio di casa. La sua arte ha raggiunto un nuovo traguardo: il suo disegno è stato scelto come locandina ufficiale della Ferrari per il Grand Prix di Netherland, che si terrà dal 23 al 25 agosto.

Denny Minnone ha intrapreso il suo percorso artistico presso l’Istituto Superiore Colombo di Livorno, dove ha studiato grafica pubblicitaria, per poi proseguire alla scuola Comix di Firenze. Da nove anni è un illustratore professionista, con collaborazioni prestigiose con marchi come Clementoni, Ravensburger e Disney. Tra i suoi lavori spicca anche la partecipazione al videogioco “The Wardrobe”.

La svolta con Ferrari è avvenuta in modo inaspettato. Mentre Denny si trovava a Firenze, partecipando a un evento di videogiochi con suo fratello per promuovere la loro azienda “First Impact Studios”, ha conosciuto Gianmarco Veronesi, che aveva uno stand vicino al mio. “Una chiacchera tira l’altra e alimenta anche la curiosità… questi sono alcuni dei miei lavori…. Poi ho scoperto che Veronesi era un art director della Ferrari”. -Racconta Minnone che prosegue:

“Veronesi mi aveva accennato a una possibile collaborazione nel 2025. Ma la sorpresa è arrivata prima del previsto: a luglio, Veronesi ha contattato Denny chiedendogli di realizzare otto bozzetti per il Gran Premio di Netherland.”

“Le direttive erano semplici: fedeltà nella rappresentazione dell’auto di Formula 1, ma totale libertà creativa per il resto”. Denny ha tratto ispirazione dai simboli iconici dei Paesi Bassi, come i mulini a vento, i tulipani e le opere di Van Gogh. Il suo disegno scelto per la locandina raffigura una Ferrari che sfreccia attraverso una campagna olandese, con lo sfondo mozzafiato del famoso dipinto “La notte stellata” di Van Gogh.

“Sono rimasto davvero sorpreso che abbiano scelto proprio il mio disegno preferito”, racconta Denny. “Di solito vengono selezionati altri bozzetti, ma questa volta è andata diversamente. È una soddisfazione immensa.”

La coincidenza rende l’evento ancora più speciale per Denny: proprio il 23 agosto, giorno d’inizio del Gran Premio, coincide con il suo compleanno. Un modo straordinario per festeggiare.

Il lavoro di Denny Minnone può essere ammirato sul sito ufficiale della Ferrari e sui canali social della Scuderia Ferrari, La Ferrari porta un pezzo di Livorno sul palcoscenico mondiale della Formula 1.

Link Ferrari: https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/dutch-grand-prix-2024-cover-art

Link Instagram Scuderia Ferrari: https://www.instagram.com/p/C-7cP7muGoj/

Il Link Instagram di Denny Minnone: https://www.instagram.com/dennyminonne/

