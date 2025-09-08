La Festa dell’Unità chiude col dibattito su trasporto pubblico gratuito e cacciuccata antifascista
Livorno 8 settembre 2025 La Festa dell’Unità chiude col dibattito su trasporto pubblico gratuito e cacciuccata antifascista
AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO
ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”
EVENTI IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA CONCLUSIVA DI LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 2025
APPUNTAMENTI POLITICI
0RE 16 – “Le voci da dentro”
Coordinamento nazionale dei circoli dei lavoratori dei trasporti PD
COORDINA
Antonio SICLARI – Coordinamento nazionale, Segretario Circolo Traporti
PD Firenze
INTERVIENE
Antonio CASELLA – Coordinatore Nazionale Circoli Trasporti PD
Con la partecipazione dei rappresentanti dei Circoli Trasporti PD di
tutta Italia che, per l’occasione, si riuniscono a Livorno
ORE 17.30 – DAI CHE ANDIAMO!
“RENDIAMO GRATUITO IL TRASPORTO PUBBLICO PER CHI STUDIA” a cura di
GIOVANI DEMOCRATICI TOSCANA e GD GIOVANI DEMOCRATICI LIVORNO
Intervengono:
Filippo Giomini, Segretario GD Toscana
Marta Logli, Candidata GD Toscana alle elezioni regionali nel collegio
di Prato, GD Prato
Matteo Francesconi, Coordinatore ANCI giovani Toscana
Matteo Mugnaini, Segretario Regionale dei Giovani Socialisti
Gaia Moretti, Coordinatrice CSX Firenze
Sofia Canovaro, Comoderatrice Genprs
Niccolo Sanesi, Referente UGS Toscana
Antonio Misiani, Deputato PD
Bernardo Taddei, Segretario GD Livorno Federazione
Antonio Casella, Coordinatore nazionale circoli PD trasporti
ORE 18.30 – Infrastrutture per un Paese giusto, moderno, sicuro
INTRODUCONO
Alessandro FRANCHI – Segretario Federazione PD Livorno
Alberto BRILLI – Segretario Unione Comunale PD Livorno
Sandro CANACCINI – Presidente Assemblea Comunale PD Livorno
INTERVENGONO
Stefano BONACCINI – Presidente del Partito Democratico
Eugenio GIANI – Presidente della Regione Toscana
Chiara BRAGA – Deputata PD, Capogruppo
Antonio MISIANI – Responsabile Infrastrutture e Trasporti Segreteria
Nazionale PD
Marco SIMIANI – Deputato PD – Capogruppo Commissione Ambiente
Emiliano FOSSI – Segretario PD Toscana
Francesco GAZZETTI – Responsabile Infrastrutture e Trasporti Segreteria
PD Toscana
ORE 20:00 – CACCIUCCATA ANTIFASCISTA