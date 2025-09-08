Home

Cronaca

La Festa dell’Unità chiude col dibattito su trasporto pubblico gratuito e cacciuccata antifascista

Cronaca

8 Settembre 2025

La Festa dell’Unità chiude col dibattito su trasporto pubblico gratuito e cacciuccata antifascista

Livorno 8 settembre 2025 La Festa dell’Unità chiude col dibattito su trasporto pubblico gratuito e cacciuccata antifascista

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO

ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”

EVENTI IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA CONCLUSIVA DI LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 2025

APPUNTAMENTI POLITICI

0RE 16 – “Le voci da dentro”

Coordinamento nazionale dei circoli dei lavoratori dei trasporti PD

COORDINA

Antonio SICLARI – Coordinamento nazionale, Segretario Circolo Traporti

PD Firenze

INTERVIENE

Antonio CASELLA – Coordinatore Nazionale Circoli Trasporti PD

Con la partecipazione dei rappresentanti dei Circoli Trasporti PD di

tutta Italia che, per l’occasione, si riuniscono a Livorno

ORE 17.30 – DAI CHE ANDIAMO!

“RENDIAMO GRATUITO IL TRASPORTO PUBBLICO PER CHI STUDIA” a cura di

GIOVANI DEMOCRATICI TOSCANA e GD GIOVANI DEMOCRATICI LIVORNO

Intervengono:

Filippo Giomini, Segretario GD Toscana

Marta Logli, Candidata GD Toscana alle elezioni regionali nel collegio

di Prato, GD Prato

Matteo Francesconi, Coordinatore ANCI giovani Toscana

Matteo Mugnaini, Segretario Regionale dei Giovani Socialisti

Gaia Moretti, Coordinatrice CSX Firenze

Sofia Canovaro, Comoderatrice Genprs

Niccolo Sanesi, Referente UGS Toscana

Antonio Misiani, Deputato PD

Bernardo Taddei, Segretario GD Livorno Federazione

Antonio Casella, Coordinatore nazionale circoli PD trasporti

ORE 18.30 – Infrastrutture per un Paese giusto, moderno, sicuro

INTRODUCONO

Alessandro FRANCHI – Segretario Federazione PD Livorno

Alberto BRILLI – Segretario Unione Comunale PD Livorno

Sandro CANACCINI – Presidente Assemblea Comunale PD Livorno

INTERVENGONO

Stefano BONACCINI – Presidente del Partito Democratico

Eugenio GIANI – Presidente della Regione Toscana

Chiara BRAGA – Deputata PD, Capogruppo

Antonio MISIANI – Responsabile Infrastrutture e Trasporti Segreteria

Nazionale PD

Marco SIMIANI – Deputato PD – Capogruppo Commissione Ambiente

Emiliano FOSSI – Segretario PD Toscana

Francesco GAZZETTI – Responsabile Infrastrutture e Trasporti Segreteria

PD Toscana

ORE 20:00 – CACCIUCCATA ANTIFASCISTA

La Festa dell’Unità chiude col dibattito su trasporto pubblico gratuito e cacciuccata antifascista