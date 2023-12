Livorno 2 dicembre 2023 – “La fiamma resta accesa”, un turbinio di emozioni per uno spettacolo oltre i limiti delle barriere

Ieri, venerdì 1 dicembre all’interno del progetto “Linee Continue. Sulla nostra pelle 2023”, è andato in scena al Cisternino di città lo spettacolo “La fiamma resta accesa” del coreografo Davide Valrosso

Il progetto è stato realizzato da LU.MA.CA ODV in collaborazione con NINA ETS ed ha ha come obiettivo quello di; fornire gli strumenti ai portatori di disabilità per scoprire le proprie capacità espressive e comunicative e rendere la comunità livornese un polo nazionale di ricerca e sviluppo di progetti legati al mondo delle disabilità. Sulla nostra pelle era aperto a tutti i tipi di disabilità, ai genitori delle persone co disabilità e ai caregiver

Linee continue attraverso ogni passo, ogni singolo gesto ed espressione è stato un’emozionante atto d’amore e dedizione. I protagonisti, veri eroi di questa storia, hanno dedicato tre mesi di studio dimostrando una forza incredibile nell’affrontare le sfide quotidiane e nel superare le loro barriere

Lo spettacolo “La fiamma resta accesa” è stato un viaggio emozionante attraverso le diversità, un inno alla forza interiore delle persone con disabilità e al potere trasformativo dell’arte.

La coreografia, frutto di tre mesi di duro lavoro e dedizione, è stata un atto di ribellione contro la percezione limitante della disabilità. Le linee continue disegnate dai movimenti, dai gesti e dalle espressioni dei partecipanti hanno trascinato il pubblico in un vortice di emozioni intense, rompendo le barriere invisibili che spesso separano le persone con disabilità dalla società.

Il progetto “Linee Continue. Sulla nostra pelle 2023” ha dimostrato che la danza può essere uno strumento potente per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. LU.MA.CA ODV e NINA ETS hanno offerto agli artisti con disabilità l’opportunità di esplorare le proprie capacità espressive e comunicative, trasformando la comunità livornese in un polo nazionale di ricerca e sviluppo per progetti legati al mondo delle disabilità.

Durante il corso di tre mesi, le persone con disabilità hanno avuto l’opportunità di sperimentare la gioia della condivisione, dell’integrazione e dell’amicizia. Spesso emarginate dalla società, hanno trovato un rifugio sicuro nel corso, un luogo dove sentirsi importanti e parte di qualcosa di più grande. I genitori hanno condiviso la stessa esperienza, vivendo un momento unico di connessione profonda con i loro cari, rompendo gli stereotipi e dimostrando che l’amore e la dedizione possono rendere possibile l’impossibile.

Le persone con disabilità e i loro genitori spesso affrontano la solitudine e l’isolamento a causa delle barriere sociali e culturali. Tuttavia, “Linee Continue” ha dimostrato che la danza può essere un ponte per superare queste barriere, creando un legame tra le persone e offrendo loro un palcoscenico per esprimere la propria unicità.

In conclusione, “La fiamma resta accesa” è stato molto più di uno spettacolo di danza. È stata un’affermazione di forza, amore e inclusione. Ha sfidato le percezioni limitate sulla disabilità, celebrando la bellezza della diversità e aprendo le porte a una società più empatica e accogliente