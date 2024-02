Home

26 Febbraio 2024

Livorno 26 febbraio 2024 – La “filiera” dell’energia per la decarbonizzazione del trasporto marittimo sotto la lente del Propeller Club di Livorno

“L’energia per la transizione passa dalla nave alla banchina, fino all’indotto retro-portuale”.

Questo il titolo dell’ulteriore incontro che fa seguito ad una serie di convegni che ha preso il via, già da tempo, sotto le insegne del Propeller Club di Livorno, che lunedì 26 febbraio si interrogherà, e interrogherà una serie di esperti, su temi di transizione energetica ed ambientale quanto mai di attualità per il cluster marittimo-portuale, tra cui il cold ironing, ovvero la possibilità per le navi di attingere energia dalla banchina durante la sosta in porto; così come con riferimento ad altre fonti di energia ricavabili, ad esempio, dai rifiuti nell’ottica di una sempre maggiore economia circolare del territorio (anche retro-portuale).

“Si tratta di un argomento molto complesso – inquadra la tematica la presidente del club labronico, Maria Gloria Giani Pollastrini. – Posto che, all’interno del Fondo Complementare al PNRR sono contenuti circa 700 milioni di euro per l’elettrificazione delle banchine, parliamo di un’opera di assoluta attualità in tutti i principali scali italiani, e Livorno non fa certo eccezione. Tuttavia ci sono tanti aspetti ancora da decifrare, che riguardano la moltitudine di attori coinvolti in quella che possiamo definire a tutti gli effetti una filiera: i produttori, i distributori, i clienti siano essi terminalisti o armatori; ma molto c’è da dire anche sotto il profilo regolatorio e delle responsabilità. Per tutti questi motivi, interpretando quello che è da sempre il ruolo del Propeller, abbiamo scelto di mettere intorno al tavolo rappresentanti autorevoli che ci aiuteranno a fare luce sullo scenario che si dipanerà nei nostri scali nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.

Nel dettaglio, dopo l’apertura della presidente, sono previsti gli interventi di Giacomo Rispoli, CEO di Myrechemical, Damiano Landi per conto di Terna, Il Segretario Generale di FISE Uniport Paolo Ferrandino e Daniele Ciulli, General Manager Spezia e Carrara Cruise Terminal. Le conclusioni saranno affidate al consigliere del Propeller di Livorno Luca Brandimarte, responsabile Ports, Logistics & Competition di Assarmatori.

