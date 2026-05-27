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Cronaca

La Fiom di Livorno rinnova la segreteria

Cronaca

27 Maggio 2026

La Fiom di Livorno rinnova la segreteria

Livorno, 27 maggio 2026 La Fiom di Livorno rinnova la segreteria

Su proposta del segretario generale Fiom Massimo Braccini, il direttivo della Fiom di Livorno ha eletto la nuova segreteria dell’organizzazione. A farne parte saranno lo stesso Massimo Braccini, Denise Grieco, Claudia Dagate, Luca Tamberi e Mauro Macelloni.

La nuova segreteria lavorerà in continuità con il percorso di crescita sindacale sul territorio livornese, ponendo al centro il rafforzamento della presenza della Fiom nei luoghi di lavoro e il rilancio dell’attività contrattuale.

Tra gli obiettivi indicati figurano l’estensione della contrattazione aziendale e territoriale, l’insediamento della Fiom in nuove realtà produttive, con particolare attenzione al settore dell’artigianato e alle piccole e medie imprese, oltre al consolidamento e alla crescita degli iscritti, in linea con il positivo andamento degli ultimi anni.

Particolare attenzione sarà rivolta agli aumenti salariali attraverso la contrattazione, alla tutela dei lavoratori degli appalti e al principio “stesso lavoro, stesso salario”, come elemento centrale per contrastare disuguaglianze e dumping contrattuale.

Tra le priorità della nuova segreteria anche il tema della sicurezza sul lavoro, indicata come una delle battaglie fondamentali da portare avanti nei luoghi di lavoro e sul territorio, insieme alla difesa dell’occupazione e della qualità del lavoro.

La Fiom di Livorno conferma inoltre il proprio impegno nella gestione delle crisi industriali che interessano il territorio, a partire dai comparti dell’automotive e della siderurgia, con l’obiettivo di salvaguardare occupazione, competenze industriali e prospettive produttive.

La Fiom di Livorno – sottolinea la nuova segreteria – intende rafforzare ulteriormente la propria iniziativa sindacale, sociale e contrattuale, valorizzando il radicamento nei luoghi di lavoro e il rapporto diretto con lavoratrici e lavoratori.