29 Settembre 2025

Livorno 29 settembre 2025 La Flotilla verso Gaza: USB Livorno chiama allo sciopero e al blocco totale, assemblea cittadina in piazza Attias

USB: La flottiglia è quasi a Gaza, Livorno si prepara allo sciopero e al blocco totale



Assemblea cittadina: 30 settembre, ore 18, Piazza Attias, Livorno



La Flotilla si sta avvicinando a Gaza. L’obiettivo è rompere l’assedio israeliano e portare tonnellate di beni di prima necessità raccolti anche dal popolo livornese. Gli organizzatori rifiutano ogni compromesso che giustifichi il blocco navale.



Nei prossimi giorni le imbarcazioni potrebbero essere attaccate, mentre il nostro governo resta passivo e continua i rapporti politici e commerciali con Israele.



In caso di aggressione, le organizzazioni sindacali del grande sciopero del 22 settembre hanno annunciato una nuova astensione dal lavoro per tutte le categorie, per permettere a tutti e tutte di partecipare a manifestazioni e blocchi in tutto il paese.



Per discutere e aggiornarsi sulla Flotilla, rilanciare il presidio permanente al Varco Zara e condividere proposte operative, convochiamo l’assemblea cittadina domani, 30 settembre, ore 18, Piazza Attias, Livorno