La Folgore celebra l'81° anniversario della Battaglia di El Alamein

Attualità

28 Ottobre 2023

La Folgore celebra l’81° anniversario della Battaglia di El Alamein

Cerimonia di commemorazione dell’81° Anniversario della Battaglia di El Alamein

Il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Generale di Corpo d’ Armata Carmine Masiello ha accompagnato il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti

Attualità, 28 ottobre 2023 – La Folgore celebra l’81° anniversario della Battaglia di El Alamein

Alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti, del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Generale di Corpo d’ Armata Carmine Masiello e delle autorità civili, si è svolta a Pisa, presso il Centro Addestramento di Paracadutismo, la cerimonia di commemorazione dell’ 81° Anniversario della Battaglia di El Alamein.

I paracadutisti italiani, schierati a difesa ad El Alamein, nonostante un rapporto di forze estremamente svantaggioso, seppero resistere con incredibile determinazione ed energia, ai ripetuti attacchi avversari, respingendo ogni tentativo di sfondamento ed infliggendo al nemico gravi perdite al punto da costringere i comandi inglesi a sospendere ogni ulteriore iniziativa su quel fronte.

Il Comandante della “Folgore” Generale di Brigata Massimiliano Mongillo, nel corso del suo intervento ha ricordato come ciò che ha unito, e sempre unirà, i Paracadutisti di ogni epoca, è la condivisione di tutti quei valori quali onore, lealtà, spirito di corpo, sacrificio, ardimento e profondo amore per la libertà e per la nostra amata Italia.

Nel corso della cerimonia sono state schierate rappresentanze dei Raparti della Brigata “Ariete” che combatterono al fianco dei Reparti della Folgore, rappresentanze del Comando Forze Speciali dell’Esercito, del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania e della 46° Aerobrigata di Pisa presente con la propria Bandiera di Guerra.

Nell’ambito degli eventi svolti a margine delle celebrazioni dell’81° anniversario della Battaglia di El Alamein è stato effettuato il tradizionale aviolancio delle Bandiere di Guerra di tutti i Reparti della Folgore, dei Carabinieri Paracadutisti Tuscania e del medagliere dell’AnPdI ( Associazione Nazionale Paracadutisti d’ Italia).

Il personale della Brigata Paracadutisti “Folgore” è costantemente impegnato, anche con piccoli nuclei o singoli specialisti, in quasi tutte le operazioni nazionali e internazionali dove sono impiegate le Forze Armate Italiane, nelle operazioni in ambito nazionale, quali “Strade Sicure”, per concorrere alla sicurezza di diverse aree sensibili del Paese e nelle attività di soccorso alla popolazione colpita dalle recenti calamità naturali.

