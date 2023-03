La Folgore in Libano per assicurare la pace. 1200 i militari presenti sul campo

Cronaca

11 Marzo 2023

Di Chiara Giannini

Beirut (Libano), 11 marzo 2023 – La Brigata paracadutisti Folgore è impegnata da circa un mese in Libano, nell’ambito della missione di mantenimento della Pace (Unifil).

Nata nel 1978, la missione oggi rispecchia i termini della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu 1701 del 2006.

L’Italia è alla guida del Settore Ovest (Joint Task Force Lebanon Sector West), al comando del Generale di Brigata Roberto Vergori, con oltre 3.600 Caschi Blu di 17 dei 40 Paesi partecipanti.

La Task force integra lo sforzo di numerose altre componenti specialistiche delle nostre Forze armate, le cui capacità assicurano la complementarietà e flessibilità operativa necessaria per l’assolvimento della missione.

Il contributo italiano include il personale di staff all’interno del Comando di UNIFIL, assetti dell’Arma dei Carabinieri e,

di particolare importanza, la componente elicotteristica della nostra Aviazione dell’Esercito, inquadrata in una Task Force specialistica, che assicura attività di pattugliamento, sorveglianza, ricerca, soccorso e trasporto aereo a favore dell’intera Missione.

Inoltre, i nostri militari assicurano una intensa attività di interazione e ingaggio con le autorità locali politiche, religiose e militari, a ogni livello, per costruire relazioni e consolidare i rapporti di collaborazione,

a cui si aggiungono progettualità di cooperazione civile-militare in vari settori, principalmente a supporto della fornitura di servizi essenziali alla popolazione.

Costante è anche l’impegno verso le Forze armato libanesi con attività addestrative congiunte oltre che operative, per sostenerne lo sviluppo in una direzione di piena efficienza e autonomia operativa.

“Vivo con orgoglio – spiega il comandante della Folgore, Generale Vergori – l’opportunità di rappresentare l’Italia nel contesto internazionale, alla guida di uomini di grandissima professionalità che sanno operare con umiltà, responsabilità e consapevolezza,

e proteggere e difendere con l’esempio i valori delle Forze Armate e della nostra Nazione, di cui siamo portatori”.

Gli italiani in Libano sono ben voluti, non solo per il senso di sicurezza delle operazioni condotte con efficacia e rispetto delle culture locali, ma anche grazie anche ai numerosi progetti di aiuto (CIMIC) che si sono messi in campo negli anni.