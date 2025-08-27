Home

Sport

Basket

La Fondazione Libertas Livorno 1947 accoglie Cristiano Ettore Saracca

Basket

27 Agosto 2025

La Fondazione Libertas Livorno 1947 accoglie Cristiano Ettore Saracca

Livorno 27 agosto 2025 La Fondazione Libertas Livorno 1947 accoglie Cristiano Ettore Saracca

La Fondazione Libertas Livorno 1947 accoglie Cristiano Ettore Saracca come General Fundraising Manager, incarico che segna un ulteriore passo nel percorso di sviluppo strategico della Fondazione, finalizzato alla crescita della base di appassionati di basket che vogliano contribuire al consolidamento ed alla crescita dei progetti della Fondazione.

Saracca, pistoiese classe 1963, vanta un solido curriculum nel mondo della governance aziendale e della gestione interna, con esperienze in ambito pubblico e privato. Dal 2020 è attivo in progetti rilevanti in ambito dirigenziale e comunicativo mediante capacità di integrazione tra perimetro sportivo, giuridico e organizzativo.

“È per me un onore entrare a far parte della storia e del progetto della Fondazione Libertas Livorno 1947, una realtà che rappresenta molto la cultura sportiva, l’identità ed il senso di appartenenza. L’obiettivo sarà lavorare con serietà e metodo per garantire alla Fondazione sviluppi progettuali solidi e prospettive sostenibili nel tempo”, ha dichiarato Saracca.

“La collaborazione – spiega l’Amministratore Delegato della Libertas Livorno 1947 Ferencz Bartocci – si inserisce in una più ampia strategia di riorganizzazione e rafforzamento del mondo Amaranto, che mira a valorizzare il patrimonio sportivo, umano e culturale di Livorno, del territorio toscano e nazionale. L’auspicio è che la figura del GFM consenta alla Fondazione di avere un numero maggiore di soci al fine di sostenere con sempre maggiore forza gli obiettivi di Libertas sul parquet e non solo”.

Il Consiglio di Amministrazione augura a Cristiano Ettore Saracca buon lavoro, certo che la sua professionalità rappresenti un valore aggiunto fondamentale per il futuro della Fondazione

La Fondazione Libertas Livorno 1947 accoglie Cristiano Ettore Saracca