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La Fortezza Vecchia presenta il cartellone estivo, il cinema punto chiave del cartellone

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27 Maggio 2026

La Fortezza Vecchia presenta il cartellone estivo, il cinema punto chiave del cartellone

Livorno 27 maggio 2026 La Fortezza Vecchia presenta il cartellone estivo, il cinema punto chiave del cartellone

La Fortezza Vecchia come Fortezza della Città, Fortezza del Cinema, Casa di tutti

La Fortezza Vecchia di Livorno mai come quest’anno sarà la Fortezza della Città e Fortezza del Cinema, intesa come Casa.

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della stagione 2026 alla presenza dell’assessore al turismo e al commercio del Comune di Livorno Rocco Garufo, del dottor Paolo Talini dell’Area promozione e relazioni esterne dell’Autorità di sistema portuale e di Luca Menicagli (per Menicagli Pianoforti) in qualità di organizzatore della stagione.

L’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo ha aperto la conferenza stampa ricordando il recente accordo per il passaggio della Fortezza Vecchia dal demanio al patrimonio dell’Amministrazione Comunale. “Questo atto sottolinea il valore culturale del sito e lo pone al centro di una strategia di rafforzamento turistico per Livorno. La città stia vivendo un momento di particolare dinamismo, attirando l’attenzione di istituzioni e imprese anche esterne alla Toscana. Gli eventi non sono visti come semplice intrattenimento, ma come strumenti fondamentali per vitalizzare la città e promuoverla a livello nazionale”.

Punto chiave del cartellone 2026 sarà il cinema, con ospiti del calibro di Fabrizio Bentivoglio, Sergio Rubini, Alessandro Benvenuti, Francesco Centorame e Maurizio Nichetti, tutti inseriti all’interno del format decennale, di Luca Menicagli e Kinoglaz, “Sguardi in Fortezza”. Ma il palinsesto, di grande attrattiva per il pubblico, prevede oltre centoventi spettacoli in quattro mesi, dal primo giugno al trenta settembre. Con Livorno molto al centro della programmazione.

Per questo, Paolo Talini dell’Area Promozione e Relazioni Esterne dell’Autorità di Sistema Portuale, ha sottolineato che “la missione dell’Autorità di Sistema Portuale è di aprire il porto alla città. La Fortezza Vecchia funge da ponte tra l’area portuale e i cittadini e l’obiettivo è rendere questi spazi disponibili alla comunità attraverso una programmazione di alta qualità. La sinergia con il Comune e la Regione è fondamentale per veicolare questa apertura non solo verso il mare, ma verso gli stessi abitanti di Livorno”.

E molti miti della città saranno direttamente sul palco, come l’attore e imitatore Dario Ballantini che presenterà il suo concerto-spettacolo “La voce dei cantautori” o l’Orchestra del Teatro Goldoni che incanterà con le grandi opere della musica classica Ma non solo. La Fortezza Vecchia, nella stagione 2026, consolida anche la sua collaborazione con alcuni suoi storici partner e rilancia. Ad esempio, “Stage 11”, società di produzione teatrale dietro ad alcuni dei più grandi concerti-tributo in tour in Italia in questa stagione, ha scelto il palco della Fortezza Vecchia per lanciare il primo Livorno Tribute Fest con 4 eventi – De André/La Storia, Abba Dream, Pink Floyd History e Disco Mania – che non potranno non conquistare il pubblico con la loro potenza e la loro energia.

Una Fortezza vecchia che porterà avanti i suoi format più rodati come “Jazz Meets”, appuntamento ventennale del mercoledì con la miglior musica d’autore italiana, nonché il divertimento per i giovani del venerdì e sabato notte. Ha concluso la conferenza Luca Menicagli ribadendo proprio che “La stagione prevede circa 150 concerti ed eventi, offrendo un palco splendido ai migliori artisti locali e nazionali. Viene data grande importanza alle serate del venerdì e sabato notte, intese come occasioni di divertimento sicuro per i giovani all’interno di un sito storico. Un’altra formula per noi importante è quella che abbiamo trovato con Bentivoglio, Benvenuti, Centorame e Rubini, che rimarranno due giorni in Fortezza: la domenica sera presenteranno un recital esclusivo e il lunedì un loro film da analizzare col pubblico. Il 20 e 21 giugno torna anche, per la seconda edizione, il Livorno Play Comics, un’iniziativa volta ad attrarre un vasto pubblico di tutte le età all’interno della struttura”.



La Fortezza Vecchia dunque è pronta, grazie al mandato del Comune di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno settentrionale, a spiegare le vele e salpare per la lunga estate 2026, certa di offrire a tutti cultura, svago, ospitalità, una vera casa per pubblico e artisti. Una casa salda come una fortezza ma aperta come il mare che ha davanti.