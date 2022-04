Home

La foto – Benvenuti in via Grande “la nuova pavimentazione con materiale di recupero?”

5 Aprile 2022

Livorno 5 aprile 2022

La foto segnalazione di un lettore

“La mattina quando esci presto di casa, in via Grande assisti spesso a spettacoli del genere. Questo è l’effetto dell’inciviltà legata anche ai problemi del porta a porta.

Nella foto, un esempio di quello che si vede in un tratto della via principale di Livorno.

Si parla di riqualificazione della via e dei portici, si presentano bellissimi progetti (dei quali sono contento) ma poi penso a questo scempio ormai quotidiano nella nuova via

Permettetemi una battuta nell’immaginarmi la nuova via in queste condizioni: “la nuova pavimentazione realizzata con materiale di recupero?”,

Sono stanco di assistere a questi spettacoli un giorno si ed uno no, il problema esiste, l’Amministrazione lo risolva.

Se il problema è presente oggi, lo sarà anche domani con la nuova via. Inutile abbellire se non si eliminano queste problematiche. In che modo l’Amministrazione lo debba risolvere, non sta a me dirlo, l’importante è che ponga fine a questo tipo di degrado.

Sono veramente stanco di camminare tra la spazzatura delle persone sparsa sul marciapiede di palladiana”

