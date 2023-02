Home

Cronaca

Aree pubbliche

La Foto- Lumino Votivo sulla panchina, manifestazione di devozione o protesta silenziosa?

Aree pubbliche

10 Febbraio 2023

La Foto- Lumino Votivo sulla panchina, manifestazione di devozione o protesta silenziosa?

Livorno 10 febbraio 2023 – Lumino Votivo sulla panchina, manifestazione di devozione o protesta silenziosa?

Non c’è nulla di come un po’ di goliardia per risollevare gli animi!

Che succede al Controviale Italia a Livorno? Abbiamo scoperto un “misterioso” lumino votivo su una delle nuove panchine di pietra senza schienale. Ma è una manifestazione di devozione o una forma di protesta silenziosa?

Non sappiamo perché qualcuno ha deciso di posare questo lumino votivo sulla superficie della panchina. Forse perché gli ricorderà la pace che solo una panchina può dare, forse per ringraziare per tutti i momenti di riposo che gli ha offerto, forse semplicemente perché “tu sei” una panchina speciale oppure per protesta perchè, Il lumino rosso scintillante poggiato sulla panchina potrebbe anche sembrar chiedere: “Perché mi fai sedere qui, senza schienale, come se fossi in un cimitero o in un obitorio?”

Chissà se è solo uno scherzo labronico o se c’è qualcuno che vuole mandare un messaggio sugli arredi pubblici della piazza. In ogni caso, noi continueremo a godere delle panchine e dei loro spettacolari panorami, anche se con un po’ di ironia.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin