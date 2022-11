Home

La foto – “Ma che bel materasso abbandonato davanti alle Benci”

Ambiente

12 Novembre 2022

Livorno 12 novembre 2022

Ancora abbandono di rifiuti ingombranti in centro città.

Questa volta è un bel materasso abbandonato sugli Scali degli Olandesi davanti alla scuola primaria Benci

Ricordiamo che esiste un numero verde per il ritiro gratuito da parte di Aamps per questa tipologia di rifiuti.

Ma forse a parte l’ignoranza (nel senso letterale della parola: colui che non sa o non conosce il servizio ritiro ingombranti), non sarà mica uno che non paga la Tari e quindi non può usufruire del servizio?

La foto è stata scatta oggi alle 19. 00

