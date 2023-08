Home

Cronaca

Aree pubbliche

La Foto – Maltempo, Albero di villa Mimbelli cade in via delle Case Rosse

Aree pubbliche

29 Agosto 2023

La Foto – Maltempo, Albero di villa Mimbelli cade in via delle Case Rosse

Livorno 18 agosto 2023 – La Foto – Maltempo, Albero di villa Mimbelli cade in via delle Case Rosse

Nel pomeriggio di oggi in albero di villa Mimbelli è crollato a causa del maltempo in via delle Case Rosse

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin