Home

Cronaca

Aree pubbliche

La foto – “Ormai fa parte del paesaggio”, è anche su Google Maps come cartolina labronica

Aree pubbliche

2 Febbraio 2023

La foto – “Ormai fa parte del paesaggio”, è anche su Google Maps come cartolina labronica

Livorno, 2 febbraio 2023 – La foto – “Ormai fa parte del paesaggio”, è anche su Google Maps come cartolina labronica

Abbandono di rifiuti e non solo in via dell’Ecologia, un nome che forse sarebbe meglio cambiare dal momento che costantemente nel tempo la via è usata come discarica

Basta andare sullo street view di Google Maps per rendersene conto, ma la cosa più eclatante che salta bene agli occhi è il furgone abbandonato usato come deposito di materiale vario.

Purtroppo ormai questo furgone da tempo in via dell’Ecologia è sempre lì. Per quanto ancora farà parte del paesaggio, ma la domanda più giusta sarebbe quanto rimarrà visibile a tutti questa splendida cartolina paesaggistica labronica su Google Maps?

Il mezzo verrà sicuramente rimosso prima di un prossimo passaggio della Google Car. Intanto però che bella immagine viene data al mondo della nostra città.

Di seguito il furgone fotografato ieri, 1 febbraio da Mister Green

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin