La foto, via Berlinguer a Stagno non ha pace

26 Aprile 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 26 aprile 2022

Ancora abbandono di rifiuti a Stagno (frazione di Collesalvetti). Questa volta si tratta di quattro bombole del gas, ed ancora una volta l’abbandono in bella mostra è avvenuto in via Berlinguer.

Basta digitare la parola Berlinguer sulla ricerca del nostro sito per rendersi conto di come questa via viene utilizzata come discarica

La foto che che gira sui gruppi social di Stagno e Collesalvetti riporta la seguente dicitura: “saranno vuote?” Questo a ricordare oltre all’abbandono anche l’eventuale pericolo

