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La GdF devolve alla Caritas abbigliamento sequestrato

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17 Marzo 2026

La GdF devolve alla Caritas abbigliamento sequestrato

Livorno 17 marzo 2026 La GdF devolve alla Caritas abbigliamento sequestrato

I Finanzieri del Comando Provinciale di Livorno hanno consegnato più di 130 capi di abbigliamento, borse e occhiali da sole al direttore della locale Caritas Diocesana.

La donazione degli articoli rappresenta l’epilogo di un’attività di polizia economico- finanziaria a contrasto della contraffazione, condotta dalla Compagnia di Cecina, culminata con la confisca di centinaia di giubbotti, borse, occhiali da sole, già sottoposti a sequestro.

Considerata l’ottima qualità ed il perfetto stato di conservazione dei capi di abbigliamento e degli accessori, il Giudice dell’esecuzione presso l’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Livorno, dott. Angelo PERRONE, accogliendo l’iniziativa solidale promossa dai Finanzieri livornesi, nell’ambito della sentenza di condanna ha disposto la devoluzione, dopo l’asportazione delle false etichette dei vari marchi, degli articoli di abbigliamento alla Caritas Diocesana.

Tale iniziativa, stimolata dalle Fiamme Gialle, ha rappresentato un’importante e preziosa risorsa a sostegno delle fasce più deboli della società, a conferma dell’attenzione della Guardia di Finanza ai valori di solidarietà e di integrazione sociale che connotano l’operato di tutti gli appartenenti all’Istituzione.