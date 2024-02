Home

Cronaca

La geniale “Satila” di Livornogramm, La Balacchina Lossa diventa virale

Cronaca

2 Febbraio 2024

La geniale “Satila” di Livornogramm, La Balacchina Lossa diventa virale

Livorno, 2 febbraio 2024 – La geniale “Satila” di Livornogramm, La Balacchina Lossa diventa virale

Satira Labronica: Livornogramm Evidenzia l’Ironia nel Cambio di Gestione della Baracchina Rossa

La Baracchina Rossa, un’iconica istituzione sul lungomare di Livorno, è al centro dell’attenzione a seguito delle voci riguardanti una possibile vendita a imprenditori cinesi. Questa notizia ha scatenato una serie di reazioni tra i cittadini, ma ha anche dato vita a un tocco di umorismo e satira labronica, grazie all’intraprendente creatività di Livornogramm.

Il noto bar, amato dai livornesi da generazioni, sembra essere destinato a nuove gestioni, suscitando sorpresa e discussioni in città. Tuttavia, anziché limitarsi a lamentarsi, la comunità ha accolto la notizia con uno spirito di ironia tipicamente livornese.

Livornogramm, una pagina online specializzata nella satira e nell’umorismo della città, ha rapidamente colto l’occasione per creare un meme che ha conquistato la rete. Il meme, diventato virale sui social media, gioca sull’accentuazione della pronuncia cinese della Baracchina Rossa.

La genialità di Livornogramm si è manifestata nel titolo: “La Balacchina Lossa”. La scritta “Balacchina Lossa” gioca sulla caratteristica del dialetto cinese di confondere la lettera R con la lettera L in italiano, creando un effetto umoristico.

Il meme non si è limitato alle parole; Livornogramm ha manipolato digitalmente un’immagine della facciata della Baracchina Rossa per renderla “cinese”. Il tetto caratteristico della baracchina è stato sostituito con uno stile cinese, con strutture a dougong, mensole e travi in legno che contribuiscono a un aspetto distintamente orientale.Le porte di ingresso diventano porte di templi e l’interno delle arcate e delle quadrate strutture architettoniche sono adornate con i classici fregi cinesi color oro

Questa satira visiva mette in luce l’abilità di Livornogramm nel cogliere l’ironia di situazioni comuni e trasformarle in spunti comici. La scelta di incorporare elementi architettonici cinesi serve a sottolineare il contrasto culturale in modo leggero e divertente.

In un periodo in cui la città si confronta con cambiamenti e nuove prospettive, la satira labronica emerge come un mezzo per affrontare le novità con uno spirito di umorismo, ribadendo la resilienza e la creatività della comunità livornese.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin