La gioia negli occhi dei bambini: a Shangai la Befana regala giochi, calze, sorrisi e abbracci

7 Gennaio 2026

Livorno 7 gennaio 2026

A Shangai la Befana accende la felicità: bambini e bambine scelgono i loro giochi tra sorrisi e meraviglia

Nel cuore del quartiere Shangai, a Livorno, la magia dell’Epifania è tornata a farsi sentire forte e chiara, soprattutto negli occhi dei più piccoli. Un pomeriggio fatto di stupore, risate e mani tese verso un sogno semplice ma prezioso: poter scegliere il gioco desiderato, seguendo solo il cuore e la fantasia.

Negli spazi delle ex Suorine, grazie all’impegno dell’Associazione Oltre per Livorno e della Fondazione Caritas, il quartiere si è trasformato in un luogo di festa e condivisione. Determinante anche il contributo di Uniport, con il sostegno di Jari De Filicaia, che ha reso possibile una Befana capace di arrivare davvero al cuore dei bambini.

L’ingresso nella sala era già un’emozione: lunghe tavolate colme di giochi colorati accoglievano bambine e bambini come in un piccolo paese delle meraviglie. Bambole, macchinine, costruzioni, puzzle, giochi da tavolo, libri illustrati: ogni oggetto raccontava una possibilità, ogni scelta diventava un momento speciale. C’era chi osservava con attenzione, chi cambiava idea più volte, chi stringeva subito il gioco scelto come se fosse un tesoro prezioso.

Non era solo il regalo a rendere felici quei bambini, ma la libertà di scegliere, di sentirsi protagonisti, ascoltati, importanti. Gli sguardi si illuminavano, le risate riempivano la stanza, le mani si tendevano con entusiasmo verso ciò che più parlava al loro immaginario.

Anche i libri hanno trovato spazio tra le emozioni della giornata: qualcuno li ha sfogliati con curiosità, altri li hanno mostrati fieri ai genitori, pronti a iniziare una nuova storia appena tornati a casa.

Il momento più atteso è arrivato con lei, la Befana. Con il suo sorriso e il sacco pieno di calze, dolci e chicchi, è stata accolta come una vera star. Abbracci, fotografie, ringraziamenti spontanei: per molti bambini quel volto sarà un ricordo destinato a restare. Per i più piccoli, la Befana ha distribuito direttamente le calze, regalando emozioni semplici e autentiche.

A completare la festa, una grande tavolata di merende: pizzette, schiacciatine, panini alla Nutella. Un momento di condivisione che ha coinvolto anche i genitori, in un clima familiare e sereno.

Dietro ogni sorriso, il lavoro silenzioso dei volontari, che con passione e dedizione hanno costruito un pomeriggio capace di lasciare il segno. Perché iniziative come questa non regalano solo giochi, ma dignità, attenzione e calore umano.

A Shangai la Befana non è stata solo una tradizione, ma un gesto concreto di comunità. Un pomeriggio in cui Livorno ha mostrato il suo volto più bello: quello che sa prendersi cura dei suoi bambini, regalando loro felicità vera.

