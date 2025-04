Home

18 Aprile 2025

Livorno, 18 aprile 2025 La Giunta comunale finanzia un intervento di somma urgenza per il ripristino del ponte di via Remota

“Stamani la Giunta comunale ha finanziato con 120mila euro di risorse straordinarie un intervento di somma urgenza sul ponte di via Remota danneggiato durante l’alluvione del 14 marzo scorso, in seguito al quale la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza con decreto 40 del 19 marzo. Abbiamo fatto richiesta di rimborso alla Regione, ma nel frattempo non siamo fermi e anticipiamo quanto necessario auspicando nel ristoro delle somme”. Lo dichiarano gli assessori al bilancio Viola Ferroni e ai lavori pubblici Federico Mirabelli, dopo l’approvazione del progetto che prevede il ripristino e la messa in sicurezza delle fondazioni del ponte sul Rio Ardenza, in prossimità dell’incrocio tra via di Popogna e via Remota, in località Limoncino.

All’indomani degli eventi del 14 e 15 marzo, i tecnici del settore ingegneria strutturale del Comune hanno infatti accertato uno scalzamento importante delle fondazioni del ponte lato nord, tale da mettere a nudo parte della palificata, uno scalzamento più lieve lato via di Popogna e l’asportazione completa della protezione in pietra dell’alveo per un tratto considerevole, con frana in atto della sponda lato via di Popogna. È stato redatto un verbale ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 36/2023 per attestare le circostanze di somma urgenza, ed è stata acquisita la disponibilità all’esecuzione dei lavori da parte della ditta Tognetti di Pontasserchio.

L’intervento che sta per partire prevede la pulizia dell’alveo, la rimozione dei detriti all’interno della palificata, il rinforzo delle spalle del ponte in cemento armato, la realizzazione di opere di protezione delle fondazioni e dell’alveo dall’erosione con l’utilizzo di massi e pietrame. I lavori dureranno un mese.