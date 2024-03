Home

Cronaca

La Giunta Comunale presenta il tavolo delle Politiche Giovanili

Cronaca

5 Marzo 2024

La Giunta Comunale presenta il tavolo delle Politiche Giovanili

Livorno 5 marzo 2024 – La Giunta Comunale presenta il tavolo delle Politiche Giovanili

Il rilancio e gli elementi di novità del Tavolo delle politiche giovanili sono stati al centro di una conferenza stampa questa mattina al Cisternino di Città alla presenza del sindaco Luca Salvetti e della vicesindaca con delega alle Politiche giovanili Libera Camici. Presenti anche Salvatore Di Massa coordinatore del Tavolo, Silvia Bartoli e Sonia Manetti del Cred. In sala anche tante delle realtà associative che hanno già aderito al Tavolo delle Politiche Giovanili.

“Nel futuro di Livorno – ha detto il sindaco Salvetti – le politiche giovanili debbono diventare un asse portante per tutti coloro che saranno chiamati ad amministrare questa città. Con questa convinzione alla base, abbiamo la possibilità di utilizzare degli strumenti, già esistenti, per costruirci intorno un qualcosa di più strutturato che dia la possibilità di fare un vero salto di qualità dal punto di vista delle politiche giovanili e il Tavolo per la promozione delle politiche stesse è lo strumento principale che possiamo individuare. Mi fa particolarmente piacere vedere come le linee guida che abbiamo approvato siano poi confortate dall’attenzione delle associazioni, al momento sono 21 quelle che hanno aderito, e questo è un ulteriore segnale incoraggiante. Partendo da questa adesione, partendo dal Tavolo, partendo da tutte quelle che sono le idee sulle politiche giovanili, noi dobbiamo trovare il modo per agganciare questi ragazzi. È lì la chiave di volta, il vero tema è agganciare i ragazzi, coinvolgerli e farli poi lavorare in primis per loro”.

“Non possiamo più pensare di calare progettualità dall’alto, ma – ha sottolineato la vicesindaca Camici – le progettualità che poi funzionano, e che danno effettivamente dei risultati, sono quelle che partono dal basso. Questa è un po’ la politica che ci ha spinto in questi anni per promuovere queste iniziative e questi progetti. Un passo in avanti importante perché, attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto tutte quelle realtà che pian piano si sono inserite all’interno del Tavolo ci hanno portato ad approvare delle linee guida che prevedono un funzionamento, un coordinamento”.

La Vicesindaca, inoltre, annunciando la volontà da parte della Regione Toscana di creare un coordinamento regionale delle politiche giovanili, ha ricordato come il Tavolo sia uno strumento flessibile al quale chiunque, come singolo o come associazione, può in qualsiasi momento dare la propria adesione.

Il Comune di Livorno, riconoscendo il valore del coinvolgimento dei giovani quale presenza attiva e propositiva nell’ambito sociale e culturale della città, da anni è impegnato in progetti e programmi di partecipazione rivolti al target giovanile favorendone la partecipazione attiva attraverso il loro coinvolgimento nell’avvio di progetti, nelle iniziative e nelle proposte ad essi indirizzate.

Con questa cornice valoriale di riferimento nasce il percorso che ha portato nel 2021 alla creazione del Tavolo di coordinamento delle Politiche Giovanili permanente, all’interno del quale sono rappresentate le associazioni locali, i singoli cittadini e le organizzazioni formali e non formali di giovani. Il Tavolo, fin dalla sua prima formazione, ha rappresentato un luogo di incontro, di cooperazione e di scambio sul territorio, un luogo di confronto e coordinamento delle politiche giovanili, dove raccogliere sollecitazioni e proposte, oltre che un fondamentale strumento dell’Amministrazione per rapportarsi in modo concreto con la realtà giovanile, per la condivisione e valutazione delle politiche e dei progetti.

Gli incontri di questo gruppo – svolti al Cisternino di Città – si sono da subito dimostrati fruttuosi: in un clima di grande libertà, condivisione, ascolto e rispetto reciproco, ogni partecipante ha potuto esprimere la sua opinione liberamente ed ha collaborato alla stesura delle Linee Guida del Tavolo che sono state approvate nel 2023 dalla Giunta Comunale (con delibera n.782 del 21/11/2023): si tratta di un documento molto importante per la crescita del Tavolo stesso, in un’ottica di sempre maggiore autodefinizione e autonomia organizzativa.

Con le linee guida, infatti, vengono definite l’organizzazione ed il funzionamento del Tavolo, anche attraverso l’individuazione e la descrizione di ruoli come quello del Coordinatore, del Segretario e dei referenti per varie aree tematiche. Attraverso il raggiungimento di questo obiettivo, realizzato dal Tavolo con il supporto dell’Amministrazione, viene formalmente riconosciuta la collaborazione di tutti i soggetti interessati e la condivisione delle azioni per promuovere sinergie d’intervento in materia.

Il Tavolo esclude finalità politiche e/o partitiche e qualsiasi forma di propaganda ad esse riconducibili.

Come aderire al Tavolo

Tutte le persone di età compresa tra i 16 ed i 35 anni come singoli/e cittadini/e, associazioni, gruppi territoriali informali e formali interessati alle politiche giovanili, possono chiedere di aderire al Tavolo richiedendo un apposito modulo d’iscrizione ai seguenti indirizzi: coordinamento.tpgcomunelivorno@gmail.com

cred@comune.livorno.it

informagiovani@comune.livorno.it

indicando nell’oggetto “Richiesta di adesione al TPG”.

Di seguito l’elenco delle associazioni che hanno già aderito al Tavolo:

Ciofs

Coop. Cuore Liburnia sociale

Agenzia Corali

Avis

Bernardo Taddei

Arcicomitato territoriale di Livorno

10 dicembre – Arci ragazzi

Informagiovani

Ass. Progetto Strada

Organizzazione sindacale CGIL (Giulia Biagetti)

Civico 79

Associazione Il Sestante

Cesdi

Coop. Link

Arcigay Giovani

FAI giovani

Ass. Nesi Corea

Sons of The ocean

CCGL

Agesci

San Benedetto Coop. Sociale Onlus

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin