La Guardia Costiera di Livorno festeggia la Giornata della Marina 2021

10 Giugno 2021

Livorno 10 giugno 2021

Oggi 10 giugno 2021, in occasione della giornata della Marina si è svolta, nella sala Mazzinghi della direzione marittima di Livorno una sobria cerimonia per la consegna di riconoscimenti ad alcuni militari in servizio presso il citato Comando.

Le onorificenze sono state consegnate direttamente dal Direttore Marittimo della Toscana, Capitano di Vascello Gaetano Angora, che nell’occasione ha ringraziato tutto il personale per l’impegno e la dedizione che quotidianamente esprimono nella loro lavoro, anche in vista dell’ormai prossima stagione estiva che li vedrà particolarmente impegnati al servizio della collettività.

La cerimonia è stata preceduta dalla lettura del messaggio augurale che il Presidente della Repubblica ha inviato per l’occasione alla Marina Militare.

