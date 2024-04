Home

La guardia di finanza incontra le scuole in occasione della giornata delle carriere organizzata da Comune e Fidapa

24 Aprile 2024

Livorno 24 aprile 2024 – La guardia di finanza incontra le scuole in occasione della giornata delle carriere organizzata da Comune e Fidapa

Ritagliarsi uno spazio per interrogarsi sul futuro diventa sempre più difficile nella dinamicità e complessità che caratterizza la modernità. E proprio per provare a rispondere a domande concernenti il proprio futuro professionale – imperniate su interrogativi quali “che cosa ti piacerebbe fare da grande?” – il 19 aprile 2024 è stata organizzata la “Giornata delle Carriere” presso la Bottega del Caffè di Livorno che ha visto la partecipazione degli allievi delle classi terze dell’ISS Vespucci – Colombo.

Diversi tavoli dedicati alle numerose realtà professionali presenti nei settori pubblici e privati (ordine dei medici, dei commercialisti, degli avvocati, geometri, architetti, farmacisti, notai), a cui gli studenti si potevano avvicinare – in adesione alle proprie inclinazione e propensioni – per soddisfare le proprie curiosità legate a un determinato impiego, facilitando, così, lo scambio di informazioni sulle peculiarità e opportunità legate alle varie tipologie di lavoro.

Si tratta di un’iniziativa che si colloca nell’ambito del Progetto Asterisco , promosso dalla Provincia di Livorno con la collaborazione di FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti professioni Affari) BPW ITALY Sezione di Livorno e finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo che si pone l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere e i condizionamenti che sono di ostacolo allo sviluppo armonico della personalità dei ragazzi.

La Guardia di Finanza quest’anno, per la prima volta (con il Tenente Francesca Cozzi e il finanziere Francesca Nicolella), ha avuto il piacere e l’onore di partecipare a tale iniziativa, potendo veicolare così, alle studentesse e agli studenti che vi hanno partecipato, informazioni utili a comprendere le modalità di accesso alla carriera lavorativa nel Corpo, nonché in cosa consista la professione di Fiamma Gialla e le varie specializzazioni. È sorprendente il vivo e autonomo interesse dei ragazzi, che con numerose domande e sincera curiosità per il nostro mestiere in tutti i suoi svariati profili d’impiego (comparto ordinario, aeronavale, cinofili, baschi verdi, investigatore di polizia economico-finanziaria, ecc.).

Si tratta, in sintesi, di una straordinaria iniziativa che in linea con i valori e i principi perseguiti sinergicamente dalla Guardia di Finanza e da FIDAPA – primo fra tutti la valorizzazione delle competenze – dona agli studenti una spettacolare possibilità di approfondire la conoscenza di professioni già note, nonché approcciarsi a realtà sconosciute.