Home

Cronaca

“La Guglia si ribella”, programmata manifestazione contro l’abbandono dei quartieri

Cronaca

2 Ottobre 2022

“La Guglia si ribella”, programmata manifestazione contro l’abbandono dei quartieri

Da via Giordano Bruno alla sede di Casalp, la marcia della protesta prevista per sabato 8 ottobre

Livorno 2 ottobre 2022 – “La Guglia si ribella”, programmata manifestazione contro l’abbandono dei quartieri

Il sindacato Asia Usb ha programmato per Sabato 8 ottobre una manifestazione per protestare contro lo stato di abbandono degli immobili Erp a la Guglia.

“La Guglia si ribella.

La tragica morte di Denny, precipitato in circostanze ancora tutte da chiarire da uno stabile popolare di Via Giordano Bruno, è stata la scintilla per molti abitanti del quartiere per iniziare un percorso di protesta contro il degrado e l’abbandono dei quartieri popolari.

Proprio per questo motivo, a prescindere dalle legittime richieste di verità da parte della famiglia e degli amici di Denny; gli abitanti e il nostro sindacato hanno deciso di promuovere un momento di mobilitazione per evitare che, ancora una volta, l’attenzione sulle problematiche di un quartiere che è stato lasciato completamente all’abbandono ormai da decenni.

Le foto parlano più di mille parole (vedi la gallery al termine dell’articolo)

Mancate manutenzioni, piano di recupero mai completato, centinaia di inquilini costretti a vivere in alloggi fatiscenti.

E ancora, appartamenti chiusi che non vengono mai riassegnati, nonostante non sia ancora neanche ben chiaro quale siano le intenzioni di Casalp.

Servizi di quartiere assenti, famiglie e singoli in difficoltà economica abbandonati a se stessi. La lista potrebbe essere infinita.

Alla base c’è sempre l’aspetto economico.

E’ forse un caso che certi avvenimenti si registrino alla Guglia o a Shangai invece che al Banditella o a Montenero?

Degrado chiama degrado e gli abitanti sono ormai stufi di promesse non mantenute.

L’attuale amministrazione Comunale ha il merito di averci almeno messo la faccia e proposto un percorso.

Ma chi poi questo percorso lo dovrebbe materialmente portare avanti e cioè Casalp, non ha mai rispettato le promesse.

L’ultimo esempio recentissimo è quello relativo al ripristino e alla pulizia dei lavatoi e delle cantine ai civici 2- 10 invase da spazzatura e materiale vario (con alto rischio in caso di incendio).

Si continua a rinviare questo intervento da settimane.

Per questi motivi sabato 8 ottobre, insieme al presidio permanente degli abitanti di via Giordano Bruno scenderemo nuovamente in strada fino alla sede di Casalp in Viale Alfieri.

Se il nuovo presidente non è in grado di gestire al meglio questa e altre situazioni vuol dire che deve fare un passo indietro e dimettersi.

La Guglia non ha più tempo per aspettare”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin