La labronica Queen Elizabeth compie 101 anni. Auguri a nonna Clara

25 Dicembre 2025

Livorno 25 dicembre 2025 La labronica Queen Elizabeth compie 101 anni. Auguri a nonna ClaraCompie 101 anni nonna Clara Bartoli, la “Regina” del Parco Centro Città

Compie 101 anni la signora Clarice Bartoli, vedova Bientinesi. Clarice, per parenti e amici semplicemente Clara, è nata a Bagni di Casciana il giorno di Natale del 1925. In seguito si è trasferita a Livorno, dove ha sposato il marito Italo.

Nonna Clara è conosciuta anche come la “Regina del Parco Centro Città”. È infatti una assidua frequentatrice del parchino e del bar, e spesso ama giocare sulla sua somiglianza con la Regina Elisabetta.

“Voglio ringraziare – dice Clara – tutti coloro che in questi anni mi sono stati accanto con grande affetto. Un grande abbraccio a mia figlia Stefania, sempre vicina con amore e instancabile vita, altrettanto al mio genero Roberto Mori, alle nipoti e a tutte le amiche del Parchino e della “stradina” in via San Carlo”.

Per questo importante compleanno il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha fatto recapitare alla signora Clara un omaggio floreale, con gli auguri della città.