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La Lega difende il Prefetto e chiederà la sfiducia a Salvetti

Politica

28 Aprile 2026

La Lega difende il Prefetto e chiederà la sfiducia a Salvetti

Livorno 28 aprile 2026

Carlo Ghiozzi Segretario Provinciale Lega Livorno Capogruppo Lega Comune di Livorno e Michele Gasparri, Segretario di Sezione Lega Livorno intervengono sulle frasi riguardanti il Prefetto di Livorno pronunciate dal sindaco Luca Salvetti nel fuori onda su Report

Il Comunicato integrale a firma dei due esponenti del Carroccio che chiederanno la sfiducia del primo cittadino al prossimo consiglio comunale:

“Le recenti dichiarazioni del Sindaco Luca Salvetti, emerse durante la trasmissione di Rai 3 “Report” andata in onda il 26 aprile, rappresentano una pagina tristissima e inaccettabile per la nostra città. Le parole proferite dal primo cittadino nei confronti del Prefetto Giancarlo Dionisi, catturate in un fuori onda, delineano un profilo di “bullismo istituzionale” che offende non solo il rappresentante dello Stato, ma l’intera comunità livornese, trascinata in una figuraccia di portata nazionale.

Durante il servizio incentrato sull’inquinamento portuale, Salvetti ha utilizzato toni vergognosi e sprezzanti, arrivando a deridere la provenienza del Prefetto: “Questo prefetto è arrivato da Nuoro. Era a Nuoro ed è venuto a Livorno. E l’atteggiamento è quello: ‘ora vi faccio vedere io!!!’. Non ci fa vedere proprio nulla!!!”. Un attacco frontale e privo di eleganza, anticipato dall’invito arrogante al Prefetto di candidarsi alle elezioni se intende fare politica. È inconcepibile che un Sindaco si rivolga con tale stizza a chi, per legge, esercita le proprie funzioni di controllo e coordinamento.

Non meno gravi sono le esternazioni contenute nelle recenti interviste rilasciate dal Sindaco, dove tenta maldestramente di ribaltare le responsabilità dei disagi che affliggono la città. Salvetti attacca poi la nomina del Prefetto a commissario per la Darsena Europa, opera strategica bloccata da anni. È fuori da ogni logica pretendere “gol” immediati su progetti ferroviari, viari e sulla seconda vasca di colmata da chi è stato nominato commissario solo di recente, scaricando su lui le inefficienze di una gestione che vedeva protagonisti altri soggetti da anni, soggetti per altro sponsorizzati a suo tempo dallo stesso Salvetti per ricoprire il ruolo di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e Commissario della stessa Darsena.

Questo atteggiamento di costante scontro istituzionale e la mancanza di feeling con le autorità preposte alla sicurezza e allo sviluppo della città danneggiano gravemente l’immagine di Livorno, trasmettendo un clima di tensione proprio quando servirebbero coesione e concretezza.

Per tutto quanto dichiarato e per la condotta indecorosa mostrata davanti alle telecamere nazionali, la Lega Livorno ritiene che *Luca Salvetti non sia più adeguato a ricoprire la carica di Sindaco e dovrebbe dimettersi immediatamente. Chiediamo pertanto scuse ufficiali e pubbliche immediate al Prefetto Dionisi e a tutta la cittadinanza livornese* per il fango gettato sulle nostre istituzioni.

In assenza delle scuse formali, annunciamo fin da ora che presenteremo in Consiglio Comunale una *mozione di sfiducia per richiedere le dimissioni del Sindaco*. Livorno merita rispetto e una guida capace di dialogare con lo Stato, non un “bullo” che preferisce l’offesa personale al bene comune.