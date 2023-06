Home

21 Giugno 2023

Livorno 21 giugno 2023 – La Lega Livorno denuncia i problemi del reparto di psichiatria: “Mancano posti letto, personale e sicurezza”

“Nella conferenza stampa odierna, la Lega Livorno ha sollevato la questione dei problemi nel reparto di psichiatria del 10.º padiglione dell’ospedale di Livorno.

Gli infermieri e i pazienti hanno segnalato una situazione critica con la carenza di posti letto, personale qualificato e misure di sicurezza adeguate. Michele Gasparri, consigliere comunale della Lega, ha sottolineato l’importanza di intervenire in modo tempestivo, considerando gli episodi di violenza e maltrattamenti riportati quotidianamente dai pazienti.

Si è chiesto un presidio in divisa per garantire sicurezza e responsabilizzazione sia per il personale che per i pazienti. La Lega ha evidenziato la necessità di affrontare il problema, richiamando anche gli incidenti passati a Pisa e quelli recenti a Livorno, riportati sui media locali.

Carlo Ghiozzi, coordinatore provinciale della Lega, ha evidenziato; il sovraffollamento causato dai tagli all’ASL, che ha portato tutti i pazienti con problemi psichiatrici della provincia a Livorno. Ha sottolineato la carenza di posti letto, personale e sicurezza, e l’inadeguatezza di gestire pazienti con patologie gravi in spazi sovraffollati. Inoltre, ha menzionato la problematica dei detenuti con problemi psichiatrici che vengono trasferiti al reparto, a causa della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La Lega Livorno ha invitato l’Amministrazione ad adottare provvedimenti urgenti per migliorare l’assistenza e garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari nel reparto di psichiatria, sottolineando l’importanza di investimenti mirati a questo settore cruciale per la salute pubblica.”

