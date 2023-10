Home

Cronaca

La Lega partecipa all’iniziativa davanti al Comune contro gli attacchi terroristici di Hamas a Israele

Cronaca

12 Ottobre 2023

La Lega partecipa all’iniziativa davanti al Comune contro gli attacchi terroristici di Hamas a Israele

Livorno 12 ottobre 2023 – La Lega partecipa all’iniziativa davanti al Comune contro gli attacchi terroristici di Hamas a Israele

“Come Lega parteciperemo questa sera all’iniziativa promossa dall’Unione delle Associazioni Italia-Israele in Piazza Civica. Sosterremo lo Stato di Israele contro gli attacchi terroristici di Hamas.

Riteniamo che da parte di tutto il mondo politico ci debba essere; un’inequivocabile condanna nei confronti del terrorismo islamico e dei loro crimini contro questo fondamentale Stato del Medio-Oriente.

Non basta, a nostro avviso, esporre una grande bandiera della pace come hanno fatto il Sindaco Salvetti ed i membri della Giunta comunale livornese, usando poi; semplici parole di circostanza per commentare il terribile accaduto; serve una netta ed inequivocabile presa di posizione contro chi vorrebbe annientare lo Stato di Israele e che, per far ciò, utilizza atroci barbarie nei confronti di civili, bambini e donne.

Tutti i partiti politici non si possono esimere dalla condanna di quanto sta accadendo in quel paese ed è per questo motivo che in Consiglio Comunale abbiamo presentato come Gruppo Consiliare della Lega a firma Ghiozzi e Pacciardi, una mozione chiara e precisa dove si chiede inequivocabilmente di “rappresentare la massima solidarietà della città di Livorno al popolo di Israele e la ferma condanna dell’attacco terroristico di Hamas, riportando tale posizione alla Regione Toscana e chiedendo che la stessa si attivi con forza, nelle sedi opportune, a sostegno della necessità di un rapido decremento del conflitto al fine di evitare un’escalation che avrebbe conseguenze importanti in tutto il Medio Oriente e non solo”.

Il rischio serio, con questi troppi silenzi e volute omissioni, è che:

12

Rispetto a questo è quindi necessario far chiarezza da parte di tutti, senza se e senza ma, anche con un voto unanime del Consiglio Comunale e del Sindaco sull’atto di iniziativa presentato dalla Lega”.

Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione.

Carlo Ghiozzi

CapoGruppo Lega

Comune di Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin