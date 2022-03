La lettera: Albertelli e l’ordinanza che vieta di portare i bambini a scuola in auto

Home

9 Marzo 2022

9 Marzo 2022

Livorno 9 marzo 2022

Via Albertelli, l’ordinanza che vieta di portare i bambini a scuola in auto, la lettera di una madre

“Scrivo questa lettera sperando che qualcuno riesca a comprendere il problema che pongo alla vostra attenzione..

La scrivo presa da uno sconforto totale e da un profondo senso di ingiustizia.

Come è possibile che un ordinanza possa creare così tanto disagio..?

Mi riferisco proprio all ordinanza che vieta l accesso delle auto dei non residenti in via Puntoni e Bartolena in via di pilo Albertelli in orario di entrata delle scuole.

Vi chiedo se vi siete mai trovati all incrocio con la via Albertelli e viale della Libertà alle 8,15 di mattina..

La situazione è surreale se non ridicola.

Per un ordinanza comprensibile ma che non tiene conto che al mattino non si portano all’asilo pacchi della spesa ma bambini piccoli

Ieri mattina, per l’ennesima volta mi sono ritrovata “vittima” della mancanza di buon senso e di protocolli, ordinanze inadeguate.

La municipale come da ordinanza blocca l’ingresso delle auto in via Albertelli.

Ma secondo voi…una madre che porta il figlio a scuola in macchina perché successivamente deve accompagnare la sorella o andare a lavoro come deve fare? Dove mette l’auto?

Ovviamente sosta selvaggia e pericolosa nelle vie intorno alla scuola.. sui passi carrabili, sulle pedonali.. Non può essere fatto diversamente.

Oltretutto nella concitazione dell’evento c’è anche il rischio reale che possa succedere un incidente.. “Solo perché l’ordinanza dice che non si può passare.”

Sarebbe opportuno che chi di dovere venisse a controllare cosa succede nel tratto di strada interessato alle 8,15 del mattino..

Non si può fare finta di niente ed appellarsi all’ordinanza, si tratta di bambini piccoli che anche quando piove devono andare a scuola a piedi, si tratta di gente che lavora e che non può usare l’auto perché da lì non si passa perchè i residenti si ritrovano macchine in sosta davanti casa..

Il problema che si verificava in via Albertelli è stato solo spostato di qualche metro.

Ma si fa finta di non vedere e la municipale continua a fare il suo dovere facendo rispettare quello che per me è un disservizio, ma va bene così..

