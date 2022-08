Home

22 Agosto 2022

Livorno 22 agosto 2022 – La lettera: Cicche nei cestini, “spengetele bene o prendono fuoco”

La lettera – Vi scrivo queste due righe prendendo spunto da un episodio avvenuto venerdì scorso per ricordare a tutti una cosa importante per il decoro e la sicurezza urbana. Ad essere sinceri ci ho pensato un po’ prima di scrivere perchè il fatto in se non ha creato danni e sembrerebbe una stupidaggine, ma in ogni caso, dal momento che è accaduto forse è meglio farlo notare

Quello che vi dico, ve lo dico da fumatore, quindi da persona che conosce il problema.

Venerdì 19 agosto intorno alle ore 12 a causa di una sigaretta spenta male gettata in un cestino dei rifiuti in via Marradi (davanti alla Upim) ha iniziato a prendere fuoco quanto contenuto all’interno del contenitore per l’immondizia.

Dal cestino usciva una nuvola di fumo nero, e grazie al tempestivo intervento di una commerciante che ha più volte rovesciato dell’acqua all’interno, si è evitato che prendesse fuoco.

Una disattenzione banale che poteva rovinare beni pubblici e magari anche ferire qualche passante o danneggiare cose.

Fortunatamente tutto è finito bene e senza danni. Capisco che tutti i cestini non hanno il contenitore per gettare i mozziconi di sigarette e proprio per questo, quando la si getta in un contenitore dei rifiuti sprovvisto, sarebbe bene usare molte accortezza per il bene di tutti”

