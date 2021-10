Home

9 Ottobre 2021

La lettera di Franco Marrucci: “Gli invisibili”

Livorno 9 ottobre 2021

La lettera “Gli invisibili” di Franco Marrucci, presidente di Academy Calcio Livorno:

“Nonostante il sindaco di Livorno insieme al Presidente del Coni siano intervenuti alla festa della Livorno Academy inaugurando il campo che il Comune ha dato loro in in affitto, i ragazzi di Africa Academy Calcio hanno continuato il loro allenamento nell’isolamento piu’ totale, dietro la tribunetta e avendo anche messo una fila di birilli a dividere il già piccolo campo per non dar fastidio “ai clienti” posizionati sulle scalinate

.Ormai è una storia conclamata :

Gli invisibili sono i ragazzi di Africa Academy Calcio che non riescono a fare un allenamento sul campo grande perchè sono sempre sul campo dietro la tribuna ovvero nel ripostiglio. -Tuttavia il Presidente Franco Marrucci soffia sul fuoco.- “Non voglio entrare in polemica con nessuno , non mi interessa . Siamo una squadra di calcio , lo sport sopra tutto , “no al razzismo ” queste sono le parole del Presidente

” Il Sindaco ? Brava persona . Certamente è stato un po’ distratto ”

” Il Presidente del Coni ? Non poteva fare diversamente perchè non ha mai voluto prendere in considerazione i ragazzi di Piazza Garibaldi , giovani e desiderosi di fare sport “.

Intanto per quanto riguarda i ragazzi, lo Staff di Africa Academy si è prodigato a far avere le borse con l’abbigliamento da lavoro invernale; la tuta di rappresentanza; il giaccone per il freddo; il kway per la pioggia in vista del campionato. E il giorno 15 Ottobre ci sarà una mega festa al Circolo Arci di via di Salviano dove i ragazzi di Africa Academy Calcio saranno presentati ufficialmente in quanto parteciperanno per la prima volta ad un campionato a Livorno !!

