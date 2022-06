Home

La lettera, disabilità e fruizione nuovo controviale Italia, le problematiche elencate

5 Giugno 2022

Livorno 5 giugno 2022

La lettera, disabilità e fruizione nuovo controviale Italia, le problematiche elencate dal lettore

“Buongiorno, volevo far risaltare la totale mancanza (inspiegabile) di parcheggi (pubblici, privati, disabili e motorini) nella zona del controviale Italia, nonostante ci siano ben cinque attività affacciate sullo stesso (due stabilimenti balneari, due ristoranti molto frequentati, un moletto con circolo velico)

A me hanno insegnato che prima di dare il via ad un progetto si devono calcolare le conseguenze, prevenirle, progettarle, istituirle, poi si attua il progetto

Questo non credo sia stato fatto nel caso specifico, perché,​ seguendo il gioco, abbastanza sterile, della scusa che il piano era già stato previsto dalla precedente amministrazione, non si è pensato ai disagi che tale attuazione comportava

Così noi avventori dei locali suddetti (io lo sono in quanto frequentatore di uno dei due stabilimenti), ci ritroviamo a non saper come fare per recarvisici

Ma oltre al fatto che, ripeto inspiegabilmente, siano stati tolti tutti i posti per i motorini (che erano tanti) e per le auto, sono stati tolti i parcheggi per i disabili… Ora, un invalido in carrozzella, un medio disabile paraplegico o addirittura tetraplegico, come può recarsi in libertà ad usufruire di questi servizi, facendosi sotto il sole metà viale?… E se non ha chi lo può spingere?… Può passare sotto la pineta per arrivare al mare?… Può passare dal mattonellato per poi tornare indietro perché non ci sono scivoli??

Nel mio stabilimento balneare, persone con problemi di deambulazione ci sono, io sono tra questi

Ho avuto la fortuna di non essere in carrozzella e di non dover per forza usufruire di uno di questi parcheggi dedicati, ma purtroppo non per tutti è così; adesso vedo mamme che pazientemente si portano al mare ragazzi disabili, anziani che fanno la stessa cosa, magari hanno spinto le carrozzelle per qualche centinaio di metri

C’erano ben sette parcheggi per invalidi lo scorso anno, in​ questo tre e qualcuno credo sia già assegnato

Concludendo, a cosa può essere servito questo cambiamento? A chi?? E perché?? E perché la pista ciclabile che doveva continuare fino al romito, si è subito fermata all’altezza dell’acquario?? La regola vale anche per altri esercenti o solo per quelli di questa zona (vedo però che sul marciapiede del viale Italia, all’altezza dei bagni Pancaldi, i motorini ci sono…mah)”

