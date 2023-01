Home

21 Gennaio 2023

"Bisogna fare i turisti anche per la salute?"

Livorno 21 gennaio 2023 – La lettera: “Impossibile prenotare esami a Livorno”

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata di un cittadino in merito agli esami diagnostici. Il cittadino si chiede come mai non è possibile effettuarli nella nostra città e vorrebbe che il servizio di prenotazione riuscisse a programmare efficacemente i suoi servizi. Per ben tre esami è stato costretto ad andare o dal privato oppure fuori dal territorio livornese.

“Impossibile prenotare esami a Livorno

Per l’ennesima volta, la terza consecutiva, non trovo appuntamenti disponibili su Livorno per un esame diagnostico prescritto dal MMG. È una vergogna!

Perché non inserite la programmazione tempestivamente?

Per una uroflussimetria a maggio sono dovuto andare privatamente, per un ecodoppler a ottobre ho dovuto accettare Cascina.

Oggi ho tentato di prenotare una ecografia addominale e mi sono visto proporre Pisa.

Ho 67 anni e per mia fortuna posso ancora guidare, ma c’è tanta gente che non ha questa opportunità. Cosa deve fare? Pagare quando il SSN prevede l’assistenza gratuita e universale? Spesso chi ha bisogno è pensionato e non ha i mezzi per ricorrere al privato.

La Toscana è proposta come un’eccellenza sanitaria a livello nazionale, peccato che questa ASL goda di cattiva fama e comunque non sappia programmare efficacemente i suoi servizi. Livorno ha un bacino di 300.000 assistiti. Bisogna fare i turisti anche per la salute?

Fate una riflessione sul disservizio cronico che i livornesi devono sopportare”

