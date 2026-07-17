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Cronaca

La Lettera – “Le zone rosse vanno e vengono”: il Frankie lancia la sfida “Gli spazi vanno vissuti ogni giorno”

Cronaca

17 Luglio 2026

La Lettera – “Le zone rosse vanno e vengono”: il Frankie lancia la sfida “Gli spazi vanno vissuti ogni giorno”

Livorno 17 luglio 2026 La Lettera – “Le zone rosse vanno e vengono”: il Frankie lancia la sfida “Gli spazi vanno vissuti ogni giorno”

“Le zone rosse vanno e vengono. Il Frankie resta. C’è un dettaglio che forse vale la pena osservare: il Frankie è fuori dalla nuova zona rossa.

Non è una coincidenza. Da sei anni lavoriamo ogni giorno per rendere questo angolo di Livorno un luogo vivo.

Lo abbiamo fatto con impegno, costanza e una precisa idea di città: eventi, musica, cultura, persone che si incontrano e vivono gli spazi con rispetto.

Per questo crediamo che il modo migliore per affrontare i problemi in un quartiere (PERCHÈ I PROBLEMI CI SONO), non sia soltanto delimitare aree o moltiplicare ordinanze.

Servono luoghi che funzionano, attività che investono sul territorio e una presenza quotidiana capace di dare valore alle strade.

Se anche le istituzioni vanno in questa direzione si possono trovare soluzioni, altrimenti si continuerà a rincorrere i problemi invece di risolverli.

Questa è già la seconda zona rossa, e questo dovrebbe già far riflettere.

Se dopo la prima se ne rende necessaria un’altra, significa che gli interventi straordinari, da soli, non stanno producendo un cambiamento duraturo. Possono spostare un problema, ma difficilmente lo risolvono.

Noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: lavorare, organizzare eventi, accogliere persone e dimostrare che una città cresce quando si investe nella sua vitalità, non solo quando si interviene sulle sue emergenze.

Noi come sempre continueremo a scegliere la strada più difficile: quella di far vivere gli spazi, ogni giorno”