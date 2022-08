Home

La lettera – Limoncino, “ora basta. Sono 13 anni che trovo la strada bloccata da Tir e frontisti”

11 Agosto 2022

La Lettera

Abito in via del Limoncino, mi trovo costretta a usare i media per provare a risolvere questa situazione che va avanti da più di 10 anni.

Vorrei, per favore, che le persone di competenza, presidente della regione, assessori, questore,

prefetto, sindaco, mi diano una risposta certa, visto che sono anni e anni che va avanti

questa diatriba tra frontisti, residenti di Via del Limoncino e la, ad oggi, ditta Livrea per la

questione discarica e passaggio dei Tir nella suddetta strada.

Io abito in una casa regolare, il terreno è di mia proprietà, ho la residenza, pago la luce,

acqua, gas, tari e le tasse sempre prima della scadenza e vorrei che “qualcuno” mi desse

una risposta sul perché devo trovarmi in situazioni spiacevoli come far tardi ad una visita

medica importante o fare tardi a lavoro, perché all’entrata della strada, decretata privata

da una sentenza del giudice, trovo dei Tir della ditta Livrea che bloccano la strada in

entrata ed in uscita, i quali vogliono passare pur essendoci una sentenza che lo vieta.

Aldilà di chi ha ragione, vorrei che dopo 13 anni qualcuno si prendesse la responsabilità di

decidere, sulle varie sentenze, atti e documenti presentati in questi 13 anni, cosa può

essere fatto con questa strada, non giocare a ping pong passandosi la palla a vicenda.

È arrivato il momento di dire BASTA!!!

Non possiamo più andare avanti così, con litigi, presìdi di persone sfinite da una situazione snervante che va avanti da tantissimi anni, oltretutto tante persone di una certa età che rischiano di sentirsi male, denunce che arrivano ai residenti con richieste danni di centinaia di migliaia di euro.

Oggi voglio chiarezza, io sono una cittadina che paga le tasse e la legge mi deve tutelare

e venire con sentenze certe per definire la situazione senza lasciarci allo sbando.

Pretendo delle risposte, anche velocemente, visto che il “PROBLEMA DISCARICA” va

avanti da più di 10 anni, non 1 mese, ma da PIU DI 10 ANNI!!!!

Un altro appello lo faccio ai i miei concittadini livornesi, aiutateci a farci dare risposte vere

e sicure, perché la discarica non riguarda solo noi abitanti nella via, ma anche tutti voi,

visto che l acqua che bevete viene dalle falde acquifere che passano dove vorrebbero

scaricare materiale non buono e questo è un altro problema che andrebbe risolto: “aprire

una discarica nel polmone verde di Livorno”.

Dovreste unirvi a noi, come quando c erano le proteste per il greenpass (che alla fine è

durato poco) mentre questa farà male alla salute anche ai futuri figli o nipoti.

Spero che qualcuno finalmente mi risponda, le foto che allego sono una delle tante

giornate in cui i Tir bloccano la strada.

A proposito, una domanda che mi sorge spontanea: perché a me non vengono dati i

permessi per mettere le mattonelle nella strada della MIA casa, nel MIO terreno per

arginare i solchi enormi che si creano quando piove, mentre poco più su hanno potuto

disboscare una grandissima area verde e meravigliosa e farci una discarica e mettere

pure il cemento? Ma qui so che non mi risponderà nessuno