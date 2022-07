Home

La Lettera – Mancate ricevute per richieste ausili, “Così non va”

6 Luglio 2022

Livorno 6 luglio 2022

“Buongiorno, sono a segnalare alla vostra testata quello che per me è un problema e che magari lo è anche per molti altri nella mia situazione

Così per me non va.

Ieri sono andato a presentare presso uno degli uffici anagrafe dell’Usl una richiesta di ausili.

Presento richiesta medica e vari fogli con su scritto cosa mi è stato prescritto.

L’operatore allo sportello mi consegna un modulo da riempire con i miei dati e da firmare, poi ci allega i documenti medici e mi rilascia un foglio con una email per contattare l’ufficio protesi dopo 15 giorni.

Quando ho chiesto all’operatore allo sportello se potevo avere una ricevuta della presentazione della domanda, visibilmente in difficoltà mi ha risposto che loro non sono autorizzati a rilasciare una ricevuta della consegna dei documenti e anche se volendo mi dice non ho neppure un timbro da metterti su un foglio.

Sembra una cosa stupida ma non lo è perchè l’anno scorso ci sono stati spiacevoli precedenti

Anno 2021, stessa situazione di oggi allo sportello, poi dopo 30 di attesa il calvario per sapere a che punto era la mia pratica. Invio di email a tutti quelli dell’Usl, poi vengo contattato telefonicamente e mi sento dire che la mia pratica non risulta; “Quando l’ha presentata? Ha una ricevuta?”.

Ecco con la domanda ha una ricevuta avete già capito tutto. Che ricevuta presento se non mi viene rilasciata? Chi mi ha contattato si è dovuto fidare della data da me detta e poi mi ha risolto il problema.

Arrabbiato per la situazione della mancata ricevuta ho continuato a scrivere email all’USl e alla Regione Toscana, Sono stato contattato dai più alti vertici, ho parlato con loro, hanno capito la situazione e avrebbero provveduto

Ieri mi sono presentato allo sportello fiducioso di un cambiamento invece ancora tutto uguale a prima. Ma quanto costa un foglio di carta da rilasciare come ricevuta a tutela dell’utente? Scusate lo sfogo, e lo dico a provocazione, ma… “E’ così che l’Usl risparmia?” Se un problema è stato appurato anche dalle “Alte sfere”, basta con i tempi biblici per risolvere una banale situazione”

Lettera firmata

