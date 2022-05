Home

La lettera – Orti sociali, l’età non può essere un parametro così vincolante

5 Maggio 2022

Livorno 5 maggio 2022

La lettera

“Il Comune di Livorno ha approvato l’avviso che porterà alla formazione di una graduatoria per assegnare gli appezzamenti di terreno a Salviano.

Il bando uscirà il 9 maggio.

Gli orti sociali, che consistono in 247 piccoli pezzi di terra.

In precedenza potevano tentare di accedere solamente le persone anziane e questo ha portato al fatto che, a bando scaduto nel 2018, uno su 4 è rimasto inutilizzato.

Tradotto: 65 spazi rimasti vuoti, nessuno ha mai potuto usufruirne.

Ecco penso che sia una vergogna non dare la possibilità A CHIUNQUE abbia bisogno di poterne usufruire.

Perché una famiglia con dei bambini piccoli non può accedere al bando? Perché persone più giovani e disoccupate non possono godere di un piccolo polmone come questo?

Si dovrebbe partire dal presupposto che il terreno è un qualcosa che dà anche un aiuto in termini di libertà e di cibo sano.

Quindi l’età non può essere un parametro così vincolante, ci sono persone ad esempio che hanno bisogno non solo di passare il tempo, ma anche di portare a casa qualcosina in più, di darsi da fare, perché per chi ha difficoltà economiche reali anche avere un po’ di insalata o dei pomodori può dare una mano a mettere in tavola qualcosa in più.

Ma per entrare nella graduatoria del Comune sembra siano stati predisposti alcuni requisiti come avere 65 anni compiuti.

E alla luce del fatto che molti appezzamenti erano rimasti incolti già anni fa, come si fa a stabilire nuovamente la cosa in questi termini?

Ci sono famiglie che hanno bisogno ma non rientrano mai in nessuna categoria, se una persona ha 65 anni, ma una bella pensione ha diritto di precedenza su chi ha dieci anni meno ma nessun reddito?

Mi domando ancora una volta dove sia la giustizia sociale in tutto questo e spero che ci sia ancora margine per modificare il bando.

